LADY M加碼送800片蛋糕！beard papa's「先喝道厚奶茶泡芙」香甜登場

自2017年正式登台的「LADY M」，為迎接品牌在台8週年，即日起特別推出一系列慶祝活動。即日起單筆消費滿888元，即可獲得刮刮卡一張，有機免費兌換蛋糕一片，預計送出800片。另外還有「棋格萌娃組」，每套包括任選蛋糕2片（280元以內），以及棋格蛋糕娃娃吊飾，每組880元；「棋格午茶組」則包括有任選蛋糕4片（280元以內），以及棋格蛋糕造型餐具組，每套1,399元，均採限量販售，售完為止。

同時LADY M也嚴選義大利精品巧克力「AMEDEI」，推出10月限定「抹茶巧克力千層」，將滑順的巧克力餅皮抹入絲滑巧克力鮮奶油，並且搭配靜岡抹茶製作的茶香內餡，頂層再以巧克力鮮奶油與抹茶粉點綴，不僅能夠品嚐濃厚的巧克力醇香，還有苦甜回甘的抹茶香氣，單片280元，9吋售價2,800元。

同樣獲得螞蟻人喜愛的「beard papa’s」，本季與連鎖手搖飲「先喝道」攜手，推出「先喝道厚奶茶泡芙」，使用烏瓦紅茶與經典卡士達融合，創造出奶香與茶韻兼具的平衡風味，每顆80元起。針對雙連概念店，還推出10月限定款「先喝道厚奶茶」，帶來豐富的口感驚喜。