SOGO復興館美食街暌違18年大改裝 適逢連假開店10分鐘瞬間滿座
遠東SOGO復興館美食街暌違18年改裝，在中秋連假新開幕，這次改裝重點主打讓動線更流暢、座位更舒適，同時引進3家新櫃，帶來更多元的美食選擇。
復興館美食街改裝後有16家餐飲櫃位近200個座位，包括首次進駐百貨商場的Amber cafe推出全新品牌「Amber cafe express」，以歐式熟食、沙拉輕食為主打，讓消費者方便帶著走。另有重現港式街頭風味的「美利港式茶檔」，提供滑蛋蝦仁飯、絲滑蛋塔、燒賣等經典港式美食；來自日本、擁有百年歷史的「雞三和」也即將於10月21日開幕，以親子丼為推薦招牌。
遠東SOGO指出，適逢中秋連假，館內人潮以餐飲表現佳，來到近兩成的成長。復興館美食街改裝新開幕，一開店10分鐘不到座位區已滿座，搭配品牌限時買1送1等活動，帶動連假三天人潮增加，業績亦有1成以上的成長。忠孝館部分，超市Fresh Mart肉類、烤肉用品生鮮相關銷售佳，有逾1成成長，日本岡山晴王葡萄連假期間銷售逾200串。
