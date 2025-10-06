快訊

珍古德臨終語出驚人！想送川普、習近平到太空原因曝 這些人也被點名

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋連假！遠東SOGO忠孝館、復興館 超市、美食街吸客滿滿

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
中秋連假，遠東SOGO 忠孝館、復興館吸客滿滿。圖／遠東SOGO提供
中秋連假，遠東SOGO 忠孝館、復興館吸客滿滿。圖／遠東SOGO提供

中秋連假三天，親朋好友家人聚會多，遠東SOGO活動滿檔，以餐飲表現佳，來到近兩成的成長。

遠東SOGO表示，以忠孝館為例，在中秋連假開始，Fresh Mart應景的肉類、烤肉用品生鮮相關銷售佳，有逾一成成長。另Fresh Mart在連假首日特別舉辦日本岡山晴王葡萄展售會，根據統計，連假期間銷售逾200串，岡山相關葡萄累計至今年9月已熱銷逾萬串，比去年同期成長2倍。

遠東SOGO表示，復興館美食街18年來首度改裝，在10月4日中秋連假新開幕，整體訴求明亮空間感讓消費者用餐更為舒適，16家餐飲櫃位近200個座位，除了有主顧客熟悉的美食料理之外，另外也引進3家全新餐飲，有港式、日式、義式熟食料理。

遠東SOGO指出，復興館美食街第一天開幕上午就湧進民眾用餐，11點10分不到，座位區已滿座。搭配上品牌限時買一送一等活動，帶動這三天人潮增加，業績亦有一成以上的成長。

連假 SOGO 中秋

延伸閱讀

中秋連假屏東縣衛生局抽查市售豬大腸 45家均符合規定

屏東王船文化館中秋連假吸人潮 參觀人次累計破百萬

中秋連假揪團騎越野機車闖入馬武霸山區 3男當場遭逮開罰

中秋連假心繫花蓮 賴總統感謝10萬志工協助救災

相關新聞

SOGO復興館美食街暌違18年大改裝 適逢連假開店10分鐘瞬間滿座

遠東SOGO復興館美食街暌違18年改裝，在中秋連假新開幕，這次改裝重點主打讓動線更流暢、座位更舒適，同時引進3家新櫃，帶...

中秋連假！遠東SOGO忠孝館、復興館 超市、美食街吸客滿滿

中秋連假三天，親朋好友家人聚會多，遠東SOGO活動滿檔，以餐飲表現佳，來到近兩成的成長。

敲碗1年成真！夢幻甜點「翻轉布丁」限量52萬顆上市 開賣時間曝光

係金A！去（2024）年愚人節，統一布丁曾推出「翻轉布丁」惡搞廣告，創意設計引發網友暴動，許多「螞蟻人」哀號想吃卻撲空，沒想到一年後，這個玩笑竟然成真。近日有網友爆料，7-ELEVEN將於10月13日至11月2日限時開賣「統一翻轉布丁」，消息經多位超商店員證實，又再度掀起一陣熱潮。

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

台北鳳梨酥老店「佳德鳳梨酥」是許多民眾、遊客必買的人氣點心名店。10月5日晚間，佳德鳳梨酥官方粉絲團發布一則「尋人啟事」...

百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？

周年慶遇上中秋連假帶動買氣人潮，究竟今年什麼商品最夯、大家搶著買？來看新光三越台北南西周年慶開跑首四日熱銷榜有些什麼。

有行旅／搭海風號 尋訪中部藝術工藝

搭乘海風號甜點列車，從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，沿途提供當季合作品牌精選的限定甜點與飲品。走進台中城市建築曲面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。