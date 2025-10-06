中秋連假！遠東SOGO忠孝館、復興館 超市、美食街吸客滿滿

中秋連假三天，親朋好友家人聚會多，遠東SOGO活動滿檔，以餐飲表現佳，來到近兩成的成長。

遠東SOGO表示，以忠孝館為例，在中秋連假開始，Fresh Mart應景的肉類、烤肉用品生鮮相關銷售佳，有逾一成成長。另Fresh Mart在連假首日特別舉辦日本岡山晴王葡萄展售會，根據統計，連假期間銷售逾200串，岡山相關葡萄累計至今年9月已熱銷逾萬串，比去年同期成長2倍。

遠東SOGO表示，復興館美食街18年來首度改裝，在10月4日中秋連假新開幕，整體訴求明亮空間感讓消費者用餐更為舒適，16家餐飲櫃位近200個座位，除了有主顧客熟悉的美食料理之外，另外也引進3家全新餐飲，有港式、日式、義式熟食料理。

遠東SOGO指出，復興館美食街第一天開幕上午就湧進民眾用餐，11點10分不到，座位區已滿座。搭配上品牌限時買一送一等活動，帶動這三天人潮增加，業績亦有一成以上的成長。