敲碗1年成真！夢幻甜點「翻轉布丁」限量52萬顆上市 開賣時間曝光

係金A！去（2024）年愚人節，統一布丁曾推出「翻轉布丁」惡搞廣告，創意設計引發網友暴動，許多「螞蟻人」哀號想吃卻撲空，沒想到一年後，這個玩笑竟然成真。近日有網友爆料，7-ELEVEN將於10月13日至11月2日限時開賣「統一翻轉布丁」，消息經多位超商店員證實，又再度掀起一陣熱潮。

回顧2024年愚人節，統一布丁官網發布照片，照片內的布丁是黑色焦糖較多、黃色布丁比較少，焦糖佔布丁整體87%，還強調獨特焦糖香甜風味，搭配布丁Q彈口感，咬下會讓人終身難忘，但文宣右下方文字標註「4/1限定沒有上市」，純粹是愚人節開的玩笑。更誇張的是，今年4月曾有人惡作劇拍片，聲稱在超商買到「翻轉布丁」，掀起全台尋寶潮，最後被查出影片經過剪輯造假，讓不少人白跑一場。

不過這個玩笑如今卻成真了！據悉，「翻轉布丁」將以3入組合、售價54元的形式登場，另有「翻轉布丁3入＋經典布丁3入」組合包，優惠價75元，預計全台限量推出52萬顆，雖然官方尚未正式公告，但已有部分門市開放預購，許多網友已搶先下單，誓言要第一時間開吃。

如今真正的「翻轉布丁」即將現身，網路上瞬間炸鍋，留言區湧入興奮回應，「天呀！4/1愚人節被騙一次，這次我要報復，買到讓它下架」、「敲碗成功啦」、「世界終於瘋成我想要的樣子」、「小時候的願望，居然現在才達成」、「剛剛還特別看了現在已經十月，不是愚人節」、「焦糖派狂喜！願望終於實現了」。