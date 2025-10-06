汐止遠雄廣場小米進駐 泰國物產展中秋連假同步登場
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接小米之家授權店進駐，打造消費者3C產品體驗空間。中秋連假期間推出生活家電預購會，今天是最後一天，App會員在指定櫃位單筆消費滿1萬元贈1000元電子抵用券，想升級居家生活民眾，可把握假惠機會選購。
遠雄廣場指出，全新開幕的小米之家授權店，陳列小米品牌全系列智慧生活商品，包含手機、平板、筆電、手環、耳機、掃地機器人與智慧家庭控制設備等，結合現場體驗與專業導購，讓民眾輕鬆入門科技生活、打造專屬智慧家庭。
中秋連假限定的生活家電預購會今天結束，活動期間iFG遠雄廣場App會員至高島、masse瑪謝、集雅社等指定家電櫃位，單筆消費滿1萬元即贈1000元電子抵用券，可累贈。
遠雄廣場在連假推出「泰想念泰國物產展」，集結泰國熱銷零食、泡麵、飲品與特色伴手禮，單筆消費滿500元即贈滿額禮，讓民眾免出國也能「一秒到泰國」，輕鬆享受道地南洋風味。
遠雄廣場預估10月連假期間，來客數與消費人潮將創高峰，因此規畫各項專案，希望讓無論是換季採購、親子出遊或尋找節慶美食的民眾，都能在一站式的購物體驗中，享受科技、品味與異國風情交織的假期氛圍。相關資訊可上iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言