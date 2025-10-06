整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

台北鳳梨酥老店「佳德鳳梨酥」是許多民眾、遊客必買的人氣點心名店。10月5日晚間，佳德鳳梨酥官方粉絲團發布一則「尋人啟事」，指出一名神秘阿伯趁著門口哨崗管制人員短暫補水之際，以極高的特務潛行技巧「不小心」抱走整箱鳳梨酥，因此尋找阿伯跟波麗士朋友泡茶。幽默風趣的貼文內容，也引來網友朝聖留言，目前已經累積超過5萬人按讚，留言也超過1,600則。

該篇貼文中指出，「本店於10月2日上午，驚傳一起充滿戲劇性與酥香的案件。當日，一名身穿白帽、配戴口罩的神秘阿北，於門口哨崗管制人員短暫補水之際，以極高的特務潛行技巧，完成了一系列『不小心』操作：『不小心插隊入店』。『不小心融入取貨區群眾』。『不小心對他人預訂的鳳梨酥一見鍾情』。『不小心抱著整箱鳳梨酥，神速登上公車、華麗退場。』」該篇貼文也表示「整段行動乾淨俐落，宛如國家級鳳梨酥特務行動。小編回顧監視畫面，甚至一度懷疑遇到阿湯哥出擊。」

除了描繪阿北的「不小心」之外，小編文章中還表示「我們完全理解阿北的衝動，畢竟那鳳梨酥的外表金黃誘人，連店員都差點下手」、「本店已特別拜託波麗士朋友備妥上等茶湯一壺，其香氣撲鼻、入口回甘，誠邀阿北中秋前夕回所同享」。最後並附註「波麗士好朋友茶已泡好，還在等阿北您。」

隨著貼文出爐，幽默的口氣吸引數萬名網友按讚留言。網友表示「東西被偷還能寫一篇高EQ文案 真沒誰了佳德～！」、「小編要加薪啦 文筆太讚了」、「老闆鳳梨酥雖然被偷，但高EQ的文筆值得學習與讚賞」、「以後鳳梨酥就吃這家了 好猛的EQ」。針對阿北的不小心，也有網友表示「阿北年輕時是怪盜基德嗎？」、「阿伯連帽子壓低的角度都算過了，攝影機都拍不到，真是老司機」、「希望伯伯及其家人好友看到此文，通知伯伯一聲，和店主聚聚。」