5月就下訂滑雪行程 旅客提前布局成趨勢

台灣高端旅遊市場穩定成長，據業者觀察，旅客提前布局趨勢越來越明顯，以2025年到2026年的雪季為例，相較上個雪季同期成長近3成，且訂單高峰出現在今年5月。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，高端旅遊成為趨勢，旅遊業者分析，台灣2024年高端旅遊市場規模約為新台幣1000億到1500億元。

相較一般團體旅遊行程，高端旅遊的客群近年來提前布局的趨勢越來越明顯，以全包式度假為主的ClubMed表示，已開賣2025到2026年雪季銷售，截至目前為止，相較上個雪季（2024-2025）同期成長近3成，且今年訂單高峰期出現在5月中旬，顯示大多數消費者提前8到10個月下訂。

Club Med指出，去年雪村下訂高峰則是落在7月底 ，大約提前3至6個月下訂為大宗，顯示台灣旅客規劃滑雪假期趨勢越來越提前，甚至還沒等當季雪季結束，就已經開始預訂下一季的滑雪行程。

此外，業者也觀察到，台灣的高端旅客市場越來越龐大。Club Med說，台灣已超越日本、香港，躍升為亞太區第3大市場，僅次於澳洲與新加坡，其中5成為高端回流客，台灣旅客的旅遊模式也從快閃熱門景點，轉向秘境深度探索，像是阿爾卑斯山滑雪、馬爾地夫珊瑚復育、印度洋鯨豚共遊都很受到歡迎。

鎖定深度旅遊市場，Club Med宣布2026年將推出2座「謐境探索系列」全新據點，包含馬來西亞沙巴婆羅洲與南非海岸獵遊度假村，拓展奢華深度旅遊版圖。

高端旅遊市場成為疫情後的旅遊業界新藍海，不少業者也積極推出極地旅遊行程，元本旅遊就將再度包船帶高端旅客前往南極。

另外，台灣旅客最愛的日本部分，樂天旅遊表示，2025年上半年日本觀光市場持續成長，並呈現「多點開花」的新態勢；不僅東京、大阪、京都等一線大城仍維持穩定吸引力，更多外國旅客開始將行程延伸至二、三線縣市，帶動地方觀光的快速升溫。