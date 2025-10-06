快訊

「1縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

5月就下訂滑雪行程 旅客提前布局成趨勢

中央社／ 台北6日電

台灣高端旅遊市場穩定成長，據業者觀察，旅客提前布局趨勢越來越明顯，以2025年到2026年的雪季為例，相較上個雪季同期成長近3成，且訂單高峰出現在今年5月。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，高端旅遊成為趨勢，旅遊業者分析，台灣2024年高端旅遊市場規模約為新台幣1000億到1500億元。

相較一般團體旅遊行程，高端旅遊的客群近年來提前布局的趨勢越來越明顯，以全包式度假為主的ClubMed表示，已開賣2025到2026年雪季銷售，截至目前為止，相較上個雪季（2024-2025）同期成長近3成，且今年訂單高峰期出現在5月中旬，顯示大多數消費者提前8到10個月下訂。

Club Med指出，去年雪村下訂高峰則是落在7月底 ，大約提前3至6個月下訂為大宗，顯示台灣旅客規劃滑雪假期趨勢越來越提前，甚至還沒等當季雪季結束，就已經開始預訂下一季的滑雪行程。

此外，業者也觀察到，台灣的高端旅客市場越來越龐大。Club Med說，台灣已超越日本、香港，躍升為亞太區第3大市場，僅次於澳洲與新加坡，其中5成為高端回流客，台灣旅客的旅遊模式也從快閃熱門景點，轉向秘境深度探索，像是阿爾卑斯山滑雪、馬爾地夫珊瑚復育、印度洋鯨豚共遊都很受到歡迎。

鎖定深度旅遊市場，Club Med宣布2026年將推出2座「謐境探索系列」全新據點，包含馬來西亞沙巴婆羅洲與南非海岸獵遊度假村，拓展奢華深度旅遊版圖。

高端旅遊市場成為疫情後的旅遊業界新藍海，不少業者也積極推出極地旅遊行程，元本旅遊就將再度包船帶高端旅客前往南極。

另外，台灣旅客最愛的日本部分，樂天旅遊表示，2025年上半年日本觀光市場持續成長，並呈現「多點開花」的新態勢；不僅東京、大阪、京都等一線大城仍維持穩定吸引力，更多外國旅客開始將行程延伸至二、三線縣市，帶動地方觀光的快速升溫。

高端 行程

延伸閱讀

世界級白雪奇蹟！「美國滑雪小鎮」大推薦 漫遊夢幻秘境

陳奕迅愛女陳康堤死會了！超帥6塊肌男友是他

思路決定出路

考驗肌力、關節敏捷度 北榮首創滑雪運動員全方位檢測體系

相關新聞

敲碗1年成真！夢幻甜點「翻轉布丁」限量52萬顆上市 開賣時間曝光

係金A！去（2024）年愚人節，統一布丁曾推出「翻轉布丁」惡搞廣告，創意設計引發網友暴動，許多「螞蟻人」哀號想吃卻撲空，沒想到一年後，這個玩笑竟然成真。近日有網友爆料，7-ELEVEN將於10月13日至11月2日限時開賣「統一翻轉布丁」，消息經多位超商店員證實，又再度掀起一陣熱潮。

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

台北鳳梨酥老店「佳德鳳梨酥」是許多民眾、遊客必買的人氣點心名店。10月5日晚間，佳德鳳梨酥官方粉絲團發布一則「尋人啟事」...

百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？

周年慶遇上中秋連假帶動買氣人潮，究竟今年什麼商品最夯、大家搶著買？來看新光三越台北南西周年慶開跑首四日熱銷榜有些什麼。

有行旅／搭海風號 尋訪中部藝術工藝

搭乘海風號甜點列車，從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，沿途提供當季合作品牌精選的限定甜點與飲品。走進台中城市建築曲面...

硬體功能到安全防護全升級！Apple Watch SE 3成家長新一代神隊友

開學季許多家長最煩惱的問題之一，就是該不該讓孩子佩戴智慧手錶？既想掌握行蹤、保持聯繫，又不希望孩子太早接觸手機，這時具備...

小店永豐故事展3日吸1.4萬人 參與小店激讚：看到全台灣的美好

由永豐金控支持、永豐基金會主辦的第三屆「小店永豐故事展——在地．上線 On site．On air」，在10月5日迎來活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。