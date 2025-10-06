快訊

百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西一館B2改裝，法朋烘焙坊、然花抄院的甜點、伴手禮都是熱門品項。記者江佩君／攝影
周年慶遇上中秋連假帶動買氣人潮，究竟今年什麼商品最夯、大家搶著買？來看新光三越台北南西周年慶開跑首四日熱銷榜有些什麼。

周年慶肯定要趁年度最優惠，入手日常必用的美妝保養。百貨指出，今年彩妝復甦，包括BOBBI BROWN「霧光持久粉嫩氣墊組」、Estée Lauder「粉持久底妝新客組」、YSL「完美底妝自由配」、MAC「時尚鑽光眼妝組」為周年慶4大熱門彩妝。 10/5周慶限定排隊組合HR「黑繃經典修護組」限量50組秒殺完售，今日10/6排隊商品NARS「激情過後眼彩組」價值4,000元、特價1,845元，下殺4.6折也是搶手標的。

Apple新機效應加上百貨周年慶釋出滿萬送千，台北南西三館[i]Store排隊人潮不斷，除了iphone 17賣到缺貨，Apple Watch Series 11也是狂賣百支，帶動配件周邊犀牛盾、CASETiFY也是買氣不斷。潮流夯品包括MLB「KARINA EDITION」吸引消費者半夜排隊人龍爆滿，預購秒殺搶購一空、IU代言的New Balance「M1000MEG-D復古鞋」熱銷破百。

適逢中秋，點心伴手禮也是熱賣品項，像是新光三越台北南西一館B2改裝、百貨首櫃法朋烘焙坊排隊人潮不斷，光是「老奶奶檸檬蛋糕」就熱賣超過250顆；YOKU MOKU「原味蛋捲20入」、日系甜點然花抄院的「原味銅鑼燒」都是熱門伴手禮。台北南西一館9樓的日本展倒數中，每天都吸引大量排隊人潮的東京林檎飴蘋果糖、日銷破千顆蘋果；職人手作築地玉子燒展期間狂打上萬顆雞蛋，七福神鯛魚燒熱銷超過6千隻。

天母大葉高島屋也正展開周年慶，為了周年慶帶來的改裝包括推出全新「梧美會所」，以及家電業種的集中化，MUJI擴大營業面積，並同步調整女裝樓層，引進多家餐飲品牌，包括美式海鮮餐廳「海岸線」、日本博多拉麵名店「一風堂」、京風現代料理「菜な」以及日本連鎖居酒屋「鳥貴族」，進一步強化餐飲陣容，今年度改裝與新櫃品牌數近70家。

新光三越台北南西一館9樓的日本展倒數中，東京林檎飴蘋果糖，每天都吸引大量排隊人潮。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店10/6排隊商品NARS「激情過後眼彩組」價值4,000元、特價1,845元，下殺4.6折。圖／新光三越提供
周年慶熱賣的BOBBI BROWN「霧光持久粉嫩氣墊組」。圖／新光三越提供
周年慶熱賣的Estée Lauder「粉持久底妝新客組」。圖／新光三越提供
周年慶熱賣潮流夯品，MLB「KARINA EDITION」。圖／新光三越提供
周年慶 百貨 日本

相關新聞

周年慶遇上中秋連假帶動買氣人潮，究竟今年什麼商品最夯、大家搶著買？來看新光三越台北南西周年慶開跑首四日熱銷榜有些什麼。

有行旅／搭海風號 尋訪中部藝術工藝

搭乘海風號甜點列車，從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，沿途提供當季合作品牌精選的限定甜點與飲品。走進台中城市建築曲面...

硬體功能到安全防護全升級！Apple Watch SE 3成家長新一代神隊友

開學季許多家長最煩惱的問題之一，就是該不該讓孩子佩戴智慧手錶？既想掌握行蹤、保持聯繫，又不希望孩子太早接觸手機，這時具備...

小店永豐故事展3日吸1.4萬人 參與小店激讚：看到全台灣的美好

由永豐金控支持、永豐基金會主辦的第三屆「小店永豐故事展——在地．上線 On site．On air」，在10月5日迎來活...

小店學系列講座／林凱洛 X MIZZY CHEN：好企劃讓品牌走入人心

「第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air」10月3～5日於華山1914文創產業園區中4A館登場，...

被壓垮！逢甲人氣「好好味菠蘿油」熄燈 高掛：租金漲兩倍做不下去

逢甲商圈人氣小吃又少一間！主打冰火菠蘿油的「好好味港式菠蘿油 逢甲店」近日高掛「租金漲兩倍 做不下去」的布條，並且無預警...

