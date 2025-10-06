百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？
周年慶遇上中秋連假帶動買氣人潮，究竟今年什麼商品最夯、大家搶著買？來看新光三越台北南西周年慶開跑首四日熱銷榜有些什麼。
周年慶肯定要趁年度最優惠，入手日常必用的美妝保養。百貨指出，今年彩妝復甦，包括BOBBI BROWN「霧光持久粉嫩氣墊組」、Estée Lauder「粉持久底妝新客組」、YSL「完美底妝自由配」、MAC「時尚鑽光眼妝組」為周年慶4大熱門彩妝。 10/5周慶限定排隊組合HR「黑繃經典修護組」限量50組秒殺完售，今日10/6排隊商品NARS「激情過後眼彩組」價值4,000元、特價1,845元，下殺4.6折也是搶手標的。
Apple新機效應加上百貨周年慶釋出滿萬送千，台北南西三館[i]Store排隊人潮不斷，除了iphone 17賣到缺貨，Apple Watch Series 11也是狂賣百支，帶動配件周邊犀牛盾、CASETiFY也是買氣不斷。潮流夯品包括MLB「KARINA EDITION」吸引消費者半夜排隊人龍爆滿，預購秒殺搶購一空、IU代言的New Balance「M1000MEG-D復古鞋」熱銷破百。
適逢中秋，點心伴手禮也是熱賣品項，像是新光三越台北南西一館B2改裝、百貨首櫃法朋烘焙坊排隊人潮不斷，光是「老奶奶檸檬蛋糕」就熱賣超過250顆；YOKU MOKU「原味蛋捲20入」、日系甜點然花抄院的「原味銅鑼燒」都是熱門伴手禮。台北南西一館9樓的日本展倒數中，每天都吸引大量排隊人潮的東京林檎飴蘋果糖、日銷破千顆蘋果；職人手作築地玉子燒展期間狂打上萬顆雞蛋，七福神鯛魚燒熱銷超過6千隻。
天母大葉高島屋也正展開周年慶，為了周年慶帶來的改裝包括推出全新「梧美會所」，以及家電業種的集中化，MUJI擴大營業面積，並同步調整女裝樓層，引進多家餐飲品牌，包括美式海鮮餐廳「海岸線」、日本博多拉麵名店「一風堂」、京風現代料理「菜な」以及日本連鎖居酒屋「鳥貴族」，進一步強化餐飲陣容，今年度改裝與新櫃品牌數近70家。
