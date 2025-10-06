聽新聞
搭海風號 尋訪中部藝術工藝
搭乘海風號甜點列車，從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，沿途提供當季合作品牌精選的限定甜點與飲品。走進台中城市建築曲面台中歌劇院，品嘗義法料理VVG Food Play，旅宿日月千禧飯店，並品嘗米其林推薦牛排餐；隔日訪苗栗山林藝文空間櫟莊園美術館，尋訪藝術工藝的美好。
有行旅「海風號｜甜點列車漫遊西海岸｜台中日月千禧飯店篇」兩天一夜旅程，十二月二十六日至十二月二十七日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/87erqf
