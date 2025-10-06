聽新聞
0:00 / 0:00

搭海風號 尋訪中部藝術工藝

聯合報／ 本報訊

搭乘海風號甜點列車，從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，沿途提供當季合作品牌精選的限定甜點與飲品。走進台中城市建築曲面台中歌劇院，品嘗義法料理VVG Food Play，旅宿日月千禧飯店，並品嘗米其林推薦牛排餐；隔日訪苗栗山林藝文空間櫟莊園美術館，尋訪藝術工藝的美好。

有行旅「海風號｜甜點列車漫遊西海岸｜台中日月千禧飯店篇」兩天一夜旅程，十二月二十六日至十二月二十七日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/87erqf

台中歌劇院 甜點

延伸閱讀

基隆書道會聯展 邱佩琳透露已買回于右任在基隆揮毫、流落海外的墨寶

國內具代表性工藝展國際化 雲林「五湖四海宴」宛如現代小故宮

「2025新北濕地藝術季」盛大開幕

被借錢怎麼婉拒？作家傳授「1句話」：體面又成功婉拒

相關新聞

搭海風號 尋訪中部藝術工藝

搭乘海風號甜點列車，從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，沿途提供當季合作品牌精選的限定甜點與飲品。走進台中城市建築曲面...

硬體功能到安全防護全升級！Apple Watch SE 3成家長新一代神隊友

開學季許多家長最煩惱的問題之一，就是該不該讓孩子佩戴智慧手錶？既想掌握行蹤、保持聯繫，又不希望孩子太早接觸手機，這時具備...

小店永豐故事展3日吸1.4萬人 參與小店激讚：看到全台灣的美好

由永豐金控支持、永豐基金會主辦的第三屆「小店永豐故事展——在地．上線 On site．On air」，在10月5日迎來活...

小店學系列講座／林凱洛 X MIZZY CHEN：好企劃讓品牌走入人心

「第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air」10月3～5日於華山1914文創產業園區中4A館登場，...

被壓垮！逢甲人氣「好好味菠蘿油」熄燈 高掛：租金漲兩倍做不下去

逢甲商圈人氣小吃又少一間！主打冰火菠蘿油的「好好味港式菠蘿油 逢甲店」近日高掛「租金漲兩倍 做不下去」的布條，並且無預警...

迎接光輝10月連假客潮 新竹SOGO邀正宗徳島阿波舞公演

光輝10月連假三連放，被網民稱為首次周休三日的月份，新竹SOGO鎖定廣大親子家庭客群，讓爸媽輕鬆安排放電行程，特別推出一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。