硬體功能到安全防護全升級！Apple Watch SE 3成家長新一代神隊友

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Watch SE 3行動網路版本，建議售價9,400元起。記者黃筱晴／攝影
開學季許多家長最煩惱的問題之一，就是該不該讓孩子佩戴智慧手錶？既想掌握行蹤、保持聯繫，又不希望孩子太早接觸手機，這時具備定位與通話功能的智慧手錶成了最佳折衷方案。若爸媽使用iPhone，最新的Apple Watch SE 3絕對是最理想選擇。

Apple Watch SE 3以萬元以下的超值價格，提供完整的健康、健身、連線與安全功能，並搭載效能更強的S10晶片，支援「永遠顯示」螢幕、雙指互點兩下、手腕翻轉手勢、裝置端Siri與快速充電。健康功能更進一步，新增睡眠分數、排卵期回溯推估及手腕溫度感測，讓「生命徵象」app擁有更完整的資料；同時也支援多樣運動紀錄，幫助孩子從小養成良好活動習慣。Apple Watch SE 3採用業界最堅固的面板玻璃與清晰揚聲器設計，耐用度與音質都大幅提升。

除了硬體規格升級，Apple自watchOS 7起即推出的「Apple Watch親子設定」功能，更讓Apple Watch SE 3成為兒童智慧手錶首選。孩子不需持有iPhone，只要使用支援eSIM的行動網路版本，就能直接通話、傳訊息與使用Apple Watch各項便利功能。

家長可以設定每日上課時段，在「上課時間」內會阻擋來電、App和通知，只顯示時間與日期，孩子可聯絡的對象也由家長管理。家長能透過「尋找」隨時查看孩子位置，甚至設定時間與地點組合提醒，若孩子未在特定時間抵達指定地點，手機便會即時收到通知；也能以訊息或電話隨時保持聯繫。孩子則可利用「活動記錄」挑戰運動目標，使用Memoji、地圖、Siri與鬧鐘等功能，培養自我管理能力。

隨著近期watchOS 26推出，Apple更進一步強化「兒童帳號」管理與家長監控功能，聚焦隱私保護、年齡分級與通訊安全，提供更細緻的設定與控管，確保孩子獲得「適齡」體驗，同時協助家長建立健康平衡的使用習慣。

設定流程更簡單直覺。家長僅需透過Face ID或Touch ID完成身分驗證；若帳號無年齡資訊，系統會引導設定年齡區間並連結家庭群組。未完成設定的裝置也會自動啟用預設防護模式，限制功能與內容存取，並禁止App蒐集資料。

家長控制功能全面升級。當孩子嘗試與新聯絡人互動或輸入「螢幕使用時間」密碼時，家長會即時收到通知並可一鍵批准或拒絕。透過新框架PermissionKit，第三方App如社群平台也能整合家長審核機制，擴大防護範圍。App Store的「購買前詢問」功能亦升級，家長可有條件地允許特定App下載，或隨時撤回許可。

年齡分級制度更細緻，App Store新增13+、16+、18+三個級距，並強制標示內容摘要與是否含廣告，家長可清楚掌握適齡資訊。超齡App不會出現在推薦頁面或兒童專區中，避免誤觸。

通訊安全偵測也同步進化，範圍延伸至FaceTime與共享相簿，可自動模糊裸露影像並提醒孩子求助。所有分析皆在裝置端進行，蘋果無法查看內容；開發者亦可利用SensitiveContentAnalysis API整合防護功能。

最後，Declared Age Range API讓家長可僅分享孩子的年齡範圍而非完整生日，維護隱私並落實「數據最小化」原則。未滿13歲的兒童不會看到廣告，13歲以上則可選擇是否接收個人化內容，全面兼顧安全與體驗。

想要替孩子入手Apple Watch SE 3的家長，目前支援「Apple Watch專用門號」的電信業者有中華電信、遠傳、台灣大哥大，中華電信最低月繳199元起，18歲以下學生與60歲以上樂齡族群再享每月149元優惠價；遠傳兒童／銀髮單門號方案最低月繳129元；台灣大哥大童心專案同樣最低月繳129元，皆需綁約24個月，首次申辦eSIM服務免收300元設定費。如果要為還沒有身分證的小孩申辦門號，除了家長雙證件外，別忘了也要攜帶孩子的戶口名簿、健保卡以及印章前往辦理。

Apple Watch SE 3搭配親子設定功能，成為兒童智慧錶首選。記者黃筱晴／攝影
織紋材質的Nike運動型錶環對孩子來說是舒適輕盈的選擇。記者黃筱晴／攝影
watchOS 26中，Apple更進一步為「兒童帳號」提供更細緻的設定與控管，確保孩子獲得「適齡」體驗。記者黃筱晴／攝影
爸媽可以透過尋找功能隨時查看孩子的定位，孩子也可在需要協助時透過Apple Watch撥打緊急服務電話。記者黃筱晴／攝影
孩子可聯絡的對象由家長管理，在設定好的「上課時間」內，Apple Watch也只會顯示時間日期，讓孩子保持專注。記者黃筱晴／攝影
