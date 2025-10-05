快訊

小店永豐故事展3日吸1.4萬人 參與小店激讚：看到全台灣的美好

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
為期三日的「小店永豐故事展——在地．上線 On site．On air」，共計吸引1.4萬名民眾到場。記者沈昱嘉／攝影
永豐金控支持、永豐基金會主辦的第三屆「小店永豐故事展——在地．上線 On site．On air」，在10月5日迎來活動的最後一天。除了各具特色的小店持續出攤之外，還規劃「小店主題講座」、「土地工工 祖嬤的調香體驗」等限定活動，吸引許多民眾到場參與。為期三日的精彩活動，共計吸引1.4萬名觀眾入場。

現場安排DJ音樂表演，增添現場活力氣氛。記者沈昱嘉／攝影
「小店永豐故事展——在地．上線 On site．On air」自10月3日至10月5日期間，於華山1914文創園區中4A館舉行。其中的「小店永豐市集」，匯聚來自全台各地的十餘間店家出攤，不僅帶來招牌的明星商品，同時還有關注逆境少年、部落文化、傳統產業等不同主題的理念及堅持，讓參觀民眾可以認識發生在這片土地上的人文故事。在消費者熱情支持之下，更有多間攤位開心提早完售。

致力攜手契作小農共產共銷、推動部落無毒檸檬的「金喜檸檬」，在展場供應檸檬果乾、檸檬調味粉等產品，並且將市集收益投入花蓮光復鄉賑災之中。創辦人陳亭維表示，非常感謝永豐基金會的支持，讓自己得以實現夢想與理想。也因為受到永豐基金會的幫助，因此除了在第一時間投入花蓮賑災之外，也透過市集義賣活動，期盼將自己的力量投入光復鄉。

以海女為主題的「成功海銀行」，現場販售有滸苔奶油醬、海藻蔬菜羹湯等主體品項。創辦人董修慈透露，透過小店永豐市集，能夠讓更多民眾認識成功海銀行，也很開心可以讓更多消費者認識海洋、潮間帶文化。為逆境少年提供專業技能培訓、打造第二個家的「啡嘗不可青年咖啡」，帶來學員們製作的咖啡與手工甜點。善慧恩社會慈善基金會處長陳羿伻指出，很感謝永豐基金會提供的寶貴機會，除了實質支持外，更在市集中看到全台灣的美好。此外，透過活動還能認識更多同儕夥伴，並且藉由交流而找到異業合作與學習的機會，都是十分寶貴的經驗。

打造人與毛孩友善基地的「無尾香蕉動物學校」，在市集中呈現許多毛孩主題的文創商品。創辦人李瑾倫指出，受惠於永豐基金會的支持，得以開展更多的項目，可以更深入社區服務，也能夠重新調整學校的空間規劃與課程，連帶提昇毛孩的認養機率。透過市集活動，不單可以向更多民眾傳達品牌理念，同時還獲得很多正面交流與回饋。

除此之外，包括廣興紙寮、小島停琉、大山北月、可可雅米、Good Jam+、明日餐桌、土地工工、山里麵、醒腦工作室等出攤小店，亦都在市集當中，帶來不同的精彩與特色。永豐旗下DA BOSS生態平台亦在現場出攤，並提供創業四大禮包，包含新設公司市場每月99次之跨提（轉）手續費優惠，帶人熟悉如何撰寫針對台北市產業發展創業補助計畫，進而爭取營運資金；涵蓋會計稅務、勞動契約與品牌行銷的課程免費聆聽，最後是提供各電商平台、人力資源與管理招募、記帳與進銷存、數位轉型工具等合作廠商優惠。

不單如此，活動最後一天並規劃「小店主題講座」，由專案活動策劃人林凱洛、MANO MANO營運兼技術長MIZZY CHEN進行自身經驗分享。另外限定登場的「土地工工 祖嬤的調香體驗」，更讓民眾在30分鐘的課程中，調配出極具特色的專屬氣味，沉浸在香氛的世界當中。各式各樣豐富的活動與故事，讓「小店永豐故事展——在地．上線 On site．On air」呈現滿滿的人情與溫暖。

無尾香蕉動物學校創辦人兼繪本作家李瑾倫，在活動現場與民眾交流毛孩經驗。記者沈昱嘉／攝影
「土地工工　祖嬤的調香體驗」，讓參與民眾感受香氛魅力。記者沈昱嘉／攝影
活動現場不僅有13間精選小店，永豐銀行推出的永豐DA BOSS生態平台也在現場出攤。記者沈昱嘉／攝影
專案活動策劃人林凱洛、MANO MANO營運兼技術長MIZZY CHEN，在「小店主題講座」分享個人的經驗。記者沈昱嘉／攝影
