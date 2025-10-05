小店學系列講座／林凱洛 X MIZZY CHEN：好企劃讓品牌走入人心

「第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air」10月3～5日於華山1914文創產業園區中4A館登場，其中10月4～5日舉辦「小店主題講座」，聚焦在設計、企劃兩大主題，今邀請專案活動策劃人林凱洛與MANO MANO營運兼技術長MIZZY CHEN分享他們的經驗談。

曾任小島裡文化品牌總監，現為專案活動策劃人與品牌顧問的林凱洛，分享品牌如何在市集裡脫穎而出的關鍵。林凱洛擁有主辦單位、承辦單位及品牌方的三方經驗，為何獨立品牌要參加市集？她表示台灣的市集活動已經有10幾年的歷史，「你可以想像市集已經是一個融入你生活方式的消費方式，過去我們習慣在店鋪買東西，但現在我們可能在周末逛市集的時候，買到自己想要的東西」。

她認為參加市集可以提高品牌的曝光度，「今天就算是陳耀訓參加市集，都不一定每個人都會知道他，所以一定要為自己的品牌做準備，只要遇到不認識品牌的客人，都可以向對方介紹品牌的核心價值，還有品牌賣的是什麼」，另外市集是個競技場，會遇上超過20個、30個甚至是100個競爭對手，要如何讓消費者掏出錢埋單，非常講求銷售技巧，因此參加市集可以鍛鍊經驗值。再來參加市集也可以達到「破圈」和「跨圈」，是能接觸到不同客群的重要途徑。

林凱洛鼓勵品牌創辦者可以多參加市集活動，提高品牌曝光度。記者沈昱嘉／攝影

她也建議品牌創辦人，第一步要做的就是品牌資料包的建立，包括品牌LOGO、品牌簡介，「當然現在AI生成LOGO很方便但如果可以的話，這個設計費用不要省，然後永遠記得，要稍微花一點時間去拍好看的商品照片，別人能一眼看到你賣的是什麼，只要有需要，你的品牌資料包都可以幫你說話」。

她也分析不同類型市集的特點，如動態的音樂節和靜態的文創展，並建議品牌根據場域調整其促銷策略和商品組合，例如調整餐飲的份量以適應高流動性。此外，還包括優化現場動線、使用醒目的宣傳物、以及透過互動小遊戲和「小廢物」（比如貼紙），來增加顧客停留時間與建立品牌印象，最終目標是透過市集活動，來累積出品牌的長期效益。

MIZZY CHEN分享製作奧運班機甜點的經驗。記者沈昱嘉／攝影

MANO MANO營運兼技術長MIZZY CHEN，分享如何利用企劃讓法式甜點品牌成功走入人心，她並開心宣布品牌10月底將代表台灣遠赴法國巴黎參展，躍上國際舞台，「我們是透過5個面向來展開企劃，就是文化、節慶、族群、聯名合作和國際化」，比如以南庄城和賽夏族的故事來發想甜點，就是一種文化結合。

第二就是節慶，「一年當中有很多節慶，我們就是把它變成一些比較具體的故事和體驗」，如母親節、聖誕節、萬聖節等節日自是不用多說，最特別是品牌還針對工程師節推出專屬甜點，「我們的店在新竹，工程師特別多，很少人知道6月6日是工程師節，我問了身邊的工程師朋友，什麼樣的文字會讓工程師有共鳴，我們就把這些文字印在馬卡龍上，推出後產生很大的迴響」。

她認為，推出節日甜點，能讓打造專屬感，讓特定的一群人感覺到自己被理解，「像我們2個月前去台積電辦快閃，我問夥伴情況怎麼樣，他說每個人都說謝謝，工程師真的是很辛苦」，再來跨界聯名也能放大彼此的價值，她表示曾和花布品牌「印花樂」合作中秋禮盒，「我們討論很多次，用馬卡龍來呈現台灣的味道，做這主題的時候我學到非常多，禮盒推出後也是很快就銷售一空」。

最後一點是國際化，她表示MANO MANO去年受邀製作奧運班機的甜點，「奧運選手都會吃到我們家的馬卡龍，我們設計師想到與球類和巴黎鐵塔做結合，做出專屬於奧運的馬卡龍」，另外MANO MANO也參加了日本熊本的市集，馬卡龍上印有珍奶和夾腳拖等代表台灣的可愛圖案，一樣非常受歡迎，「還有熊本的台積電員工到攤位來相認，我們還一起合影」，至於10月底的巴黎巧克力展會帶來什麼樣的新作品，她笑說先賣關子，追蹤社群就能知道答案。