被壓垮！逢甲人氣「好好味菠蘿油」熄燈 高掛：租金漲兩倍做不下去

逢甲商圈人氣小吃又少一間！主打冰火菠蘿油的「好好味港式菠蘿油 逢甲店」近日高掛「租金漲兩倍 做不下去」的布條，並且無預警結束營業，引起許多粉絲們的熱議。隨著逢甲店熄燈，未來台中民眾想要吃好好味，也只能在大台北才吃得到。

2004年於台北師大夜市起家的「好好味港式菠蘿油」，透過現烤菠蘿麵包與不同品牌的奶油、配料搭配，提供多款特色菠蘿油，並還有港式凍檸茶、鴛鴦奶茶、絲襪奶茶等不同飲品，獲得許多消費者青睞，包括師大夜市、台北東區商圈、新北新店均有分店。其中本店在GOOGLE MAP上擁有超過千則評論，平均獲得4.1分。

好好味港式菠蘿油自2013年進駐台中逢甲商圈，後又搬遷至福星路上，店內延續提供招牌的冰火菠蘿油、總統冰火菠蘿油等餐點。不過近日店面門口高掛「租金漲兩倍 做不下去」，並且結束營業，GOOGLE MAP也已修改為「永久歇業」。隨著消息出爐，不僅粉絲感到可惜，逢甲商圈的租金議題，也同樣引起社會的討論。