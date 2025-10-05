快訊

迎接光輝10月連假客潮 新竹SOGO邀正宗徳島阿波舞公演

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹SOGO於1F星光長廊打造「月光市集」，以燈光、微風與音樂交織出悠閒氛圍感。業者／提供
光輝10月連假三連放，被網民稱為首次周休三日的月份，新竹SOGO鎖定廣大親子家庭客群，讓爸媽輕鬆安排放電行程，特別推出一系列熱鬧活動，迎來秋季狂歡購物節。包括：有400年歷史的正宗德島阿波舞公演，及月光市集、手作體驗與中秋限定美食，打造適合全家大小同樂又無負擔的秋日慶典，一站感受節慶氛圍與購物樂趣。

迎中秋，新竹SOGO於1F星光長廊打造「月光市集」，以月色、微風與音樂交織出悠閒氛圍感，集結文創品牌、特色美食、設計選品，民眾能一邊逛街、一邊漫步在涼涼秋夜，享受秋夜限定的浪漫市集體驗。現場還設有大型月兔造型裝置，吸睛又夢幻，拍照打卡即可兌換萬家香韓式醃烤萬用醬，讓市集不只是好逛，也充滿互動驚喜。

一生必吃名單的彰化鹿港老店「新口味」將於周末在3F快閃登場，現場販售中秋蛋黃酥禮盒，用料新鮮紮實，酥脆直達內心的金黃外皮，包裹綿密紅豆餡與飽滿鹹蛋黃，口感細緻、甜鹹恰到好處，無論搭配手沖咖啡或茶飲都是美味無比的下午茶饗宴，送禮自用兩相宜，勢必引發排隊搶購熱潮。

睽違五年的正宗日本德島阿波舞18支有名連組成的台灣公演團將於10/12(日) 13:30 在1F正大門廣場盛大演出，50人大型舞團身著華麗服飾，隨著鼓聲與拍手節奏展現充滿生命力的舞姿，現場氣氛必定熱烈非凡，將為整個連假活動掀起最高潮。民眾除了欣賞演出外，也能報名參加舞蹈交流會，親身體驗阿波舞的奧妙，近距離感受來自日本四國的傳統藝術魅力。

延續著阿波舞的狂歡，新竹SOGO也深入探索德島縣的文化底蘊，10/11(六)舉辦「藍染純棉小方巾 DIY」活動，由專業工藝師現場教學，使用天然靛藍染料與純棉布料，製作獨一無二的藍染藝術作品。同時加碼推出SOGO APP會員限定抽獎活動，即日起至10/21(二)單筆消費滿 2,000 元，即可抽「長榮航空台北－日本四國來回機票」（價值約4萬元），讓民眾有機會免費飛日本，體驗道地的德島風情。

連假期間的來店禮活動也不容錯過，SOGO APP 會員及中國信託 SOGO 聯名卡卡友單筆消費滿 2,000 元，10/3(五)-10/6(一) 可兌換「伊莎貝爾兔兔曲奇派對禮盒」，甜蜜迎中秋；10/10(五)-10/12(日) 歡慶雙十再推出「復古茄芷袋」，懷舊印花充滿台灣感性，兼具質感與實用性，多重好禮接力登場，讓民眾在連假期間逛得盡興、拿得開心。

正宗日本德島阿波舞50人大型舞團身著華麗服飾，隨著鼓聲與拍手節奏展現充滿生命力的舞姿。業者／提供
一生必吃名單的彰化鹿港老店「新口味」將於周末於3F快閃登場。業者／提供
