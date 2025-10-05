新竹喜來登「哈客新味」創意上菜
新竹縣是全國客家人口比例最高的城市，客家人口高達67.8%，新竹喜來登大飯店將客家人餐桌上必備的傳統美味翻玩新創意，即日起至10月31日以「哈客新味」主題，聯手中、西、日廚精湛手藝結合客家料理經典元素，打造全新客家風味美食，邀請民眾大口品嚐客家文化與異國創意的Hakka新演繹。
新竹喜來登表示10月期間各廳主廚創新推出一系列客家風味新美食，包含大廳咖啡吧以穀香、茶香結合佐醬「擂茶風味烤鱸魚」，酸香金桔搭配香甜柿餅的「焗烤雞胸搭客家桔柿醬」以馥郁果香增添美味驚喜，豐厚茶韻堆疊多種堅果香醇風味「客家擂茶布雷塔」，融合桔、柚雙果風味「桔醬白柚磅蛋糕」；盛宴自助餐廳早餐限定推出客家美食經典代表─客家小炒加入白飯熬煮而成的「客家小炒雜炊」；采悅軒中餐廳以文火慢燉溫潤傳統的「老菜脯雞湯」及選料、口味樸實的「客家釀豆腐」；紛鳥輕食麵包坊則以客家酸菜創新融入日式壽司，打造「酸菜豬肉壽司」，迸發美味新亮點。
新竹喜來登於10月期間配合新竹縣政府推廣台灣觀光100亮點計畫，推出「觀光100亮點住房專案」，住房包含「新竹在地好禮」一份、峨眉半日遊套票一組，另加贈新竹縣府加碼提供「尖石青蛙石天空步道」及「峨眉湖遊艇船票」每人各一張，住房專案包含2客盛宴自助早餐，每房每晚6,499元起。更多「哈客新味」客家主題美食、「觀光100亮點住房專案」活動內容請洽(03)620 6000。
