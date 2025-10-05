Insta360 Go Ultra實拍 迷你機身大升級 Vlog創作者的隨身拍攝利器

迷你運動攝影機不再只是戶外運動玩家的專屬工具，如今也成為許多人日常拍攝Vlog的首選。Insta360近期推出全新Insta360 GO Ultra，這款承襲「可分離式設計」的新品，不僅在畫質與續航表現上全面進化，更透過AI技術與多樣化配件，帶來更多元的取景體驗。

Insta360 GO Ultra相機本體僅53g的重量，搭配磁吸設計，可以輕鬆固定在金屬表面，或透過掛繩、支架等配件安裝於胸前、背包或自行車上，達成免手持錄影效果。實際將Insta360 GO Ultra固定於鐵欄杆與帽簷，輕鬆就能成功捕捉到一般手持相機難以達成的獨特視角。

在硬體規格上，Go Ultra配備1/1.28吋感光元件與14.27mm F2.85廣角鏡頭，最高可拍攝4K 60fps影片與5,000萬畫素靜態照片。實拍結果顯示，畫面細節更清晰，夜景與水下拍攝的表現也比前一代Go 3S明顯提升。這次新加入的AI畫質優化與自動收音技術，能有效降低環境噪音，讓戶外Vlog錄製的聲音更加清晰。

續航力則是此次升級另一大亮點，官方數據表示單機可連續錄製約70分鐘，搭配Action Pod可延長至200分鐘，實際使用雖然受環境狀況影響可能稍短一些些，但與GO 3S相比續航提升令人滿意，且具備快充功能僅需12分鐘即可補充至80%電量，搭配可更換microSD記憶卡的設計，最高可支援2TB容量，對於長時間拍攝創作者來說更加實用。實際安裝512GB記憶卡，最長可錄製8小時32分的4K 60 fps影片，或是拍攝10,000張以上的照片。

配件部分，除了隨附的磁吸掛繩、磁吸簡易夾之外，原廠另出了許多豐富選擇，包括360度旋轉支架、柔性車把支架、遙控戒指與加裝微距鏡的大頭寶寶套裝，甚至是潛水殼等多款創意又實用的配件。

實測將相機安裝於胸前與背包肩帶上，以第一人稱視角拍攝，成品畫面具備強烈的臨場感，非常適合日常生活記錄。此外，搭配潛水殼最高可支援至水下60公尺，對潛水或海邊活動的使用者格外友好。實際下水拍攝，清晰度、穩定度，以及預設的色彩校準都令人相當驚艷。

值得一提的是，Insta360 Go Ultra還支援Apple「尋找」功能，在旅行或戶外活動中若不慎遺失，或是單純塞在不知道哪個包包裡，都能快速定位找回，為使用者提供額外安心感。