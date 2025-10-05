Insta360 Go Ultra實拍 迷你機身大升級 Vlog創作者的隨身拍攝利器

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Insta360 Go Ultra採用更大的感光元件以及大光圈廣角鏡頭，最高可拍攝4K 60fps高解析度影片或是5000萬畫素照片。記者黃筱晴／攝影
迷你運動攝影機不再只是戶外運動玩家的專屬工具，如今也成為許多人日常拍攝Vlog的首選。Insta360近期推出全新Insta360 GO Ultra，這款承襲「可分離式設計」的新品，不僅在畫質與續航表現上全面進化，更透過AI技術與多樣化配件，帶來更多元的取景體驗。

Insta360 GO Ultra相機本體僅53g的重量，搭配磁吸設計，可以輕鬆固定在金屬表面，或透過掛繩、支架等配件安裝於胸前、背包或自行車上，達成免手持錄影效果。實際將Insta360 GO Ultra固定於鐵欄杆與帽簷，輕鬆就能成功捕捉到一般手持相機難以達成的獨特視角。

在硬體規格上，Go Ultra配備1/1.28吋感光元件與14.27mm F2.85廣角鏡頭，最高可拍攝4K 60fps影片與5,000萬畫素靜態照片。實拍結果顯示，畫面細節更清晰，夜景與水下拍攝的表現也比前一代Go 3S明顯提升。這次新加入的AI畫質優化與自動收音技術，能有效降低環境噪音，讓戶外Vlog錄製的聲音更加清晰。

續航力則是此次升級另一大亮點，官方數據表示單機可連續錄製約70分鐘，搭配Action Pod可延長至200分鐘，實際使用雖然受環境狀況影響可能稍短一些些，但與GO 3S相比續航提升令人滿意，且具備快充功能僅需12分鐘即可補充至80%電量，搭配可更換microSD記憶卡的設計，最高可支援2TB容量，對於長時間拍攝創作者來說更加實用。實際安裝512GB記憶卡，最長可錄製8小時32分的4K 60 fps影片，或是拍攝10,000張以上的照片。

配件部分，除了隨附的磁吸掛繩、磁吸簡易夾之外，原廠另出了許多豐富選擇，包括360度旋轉支架、柔性車把支架、遙控戒指與加裝微距鏡的大頭寶寶套裝，甚至是潛水殼等多款創意又實用的配件。

實測將相機安裝於胸前與背包肩帶上，以第一人稱視角拍攝，成品畫面具備強烈的臨場感，非常適合日常生活記錄。此外，搭配潛水殼最高可支援至水下60公尺，對潛水或海邊活動的使用者格外友好。實際下水拍攝，清晰度、穩定度，以及預設的色彩校準都令人相當驚艷。

值得一提的是，Insta360 Go Ultra還支援Apple「尋找」功能，在旅行或戶外活動中若不慎遺失，或是單純塞在不知道哪個包包裡，都能快速定位找回，為使用者提供額外安心感。

整體來說，Insta360 Go Ultra在體積雖然比前代略大，但換來的是更強的續航、更清晰的畫質與更多元的拍攝彈性。對於喜歡隨手記錄生活，或想要嘗試新角度拍攝的創作者而言，這款新機無疑是一款值得關注的隨身攝影工具。

Insta360 Go Ultra（左）跟前一代 Go 3S（右）相比，體積明顯變大，但電池續航力、畫質、影片儲存設計也都有所提升。記者黃筱晴／攝影
特殊的磁吸設計讓Insta360 Go Ultra子相機可吸附在鐵欄杆等位置，不用腳架就能夠達成自拍，利用Action Pod的底座進行遙控拍攝。記者黃筱晴／攝影
Insta360 Go Ultra採用更大的感光元件以及大光圈廣角鏡頭，最高可拍攝4K 60fps高解析度影片或是5000萬畫素照片。記者黃筱晴／攝影
Insta360推出多樣化的配件設計，可讓Go Ultra以不同的安裝型態以更多取景角度拍攝。記者黃筱晴／攝影
透過新的AI運算晶片，Insta360 Go Ultra提供更好的水下與夜間拍攝畫質。記者黃筱晴／攝影
隨附的磁吸掛繩讓Insta360 Go Ultra可輕鬆吸附在使用者胸前，無須手持即可以第一人稱視角拍攝。圖／摘自insta360官網
Insta360 Go Ultra拍攝水下、天空的色彩都相當接近肉眼所見。記者黃筱晴／攝影
搭配另購的防水殼後即可達成水下60公尺的防水保護，Go Ultra子相機單體則是支援水下10公尺的防水設計。記者黃筱晴／攝影
Insta360 Go Ultra採用可分離的相機設計，相機本體僅有53g重、可以獨立拍攝，並具有磁吸設計。記者黃筱晴／攝影
透過新的AI運算晶片，Insta360 Go Ultra提供更好的水下與夜間拍攝畫質。記者黃筱晴／攝影
採用可插拔microSD記憶卡的設計，Insta360 Go Ultra可以擴充更大的影片、相片拍攝容量。記者黃筱晴／攝影
