回響／不怕曬了！北市打造「街頭家具」 要做得比韓國遮陽傘更美

本報陽光專題「步行城市待改善」，探討城市的遮蔭空間、騎樓紋理斷掉的困境等。北市目前著手打造兼具城市美學的遮蔭設施，猶如散布在城市各處的街道傢俱，讓民眾在停等紅燈時，免於「烤肉」的高曝曬環境，預計在信義區5處試辦，力拚明年夏天登場。

在韓國首爾市街頭四處可見「智慧型太陽傘」，民眾在過馬路等待行人號誌燈前，即便豔陽高照，都能在太陽傘下暫時遮蔭。太陽傘會根據溫度與風力自動開合，這款智慧型太陽傘當氣溫達到15℃以上時會自動打開；風速達到每秒7公尺以上，持續2秒，太陽傘就會自動收合。

回頭來看台北，早期都審案的申設單位習慣在街角設計街角廣場，導致民眾停等紅綠燈時未有良好的遮蔭空間。隨著夏天愈來愈熱、高溫時間愈來愈長，都審會都會希望申設單位在不影響行車視距的前提下，儘量於街角種植遮蔭的喬木，提供市民在停等時的舒適遮蔭空間。

北市目前推動城市降溫計畫，最大用意是要讓戶外環境變得更舒適。然而，有些地方受限覆土深度等因素，不適合種樹，都發局便著手找尋可讓民眾停等紅綠燈時的遮蔭設施作為示範。

副市長李四川表示，今年夏天溫度可高達38℃、39℃，如果是將近1分鐘至80秒的紅綠燈，民眾站在路口停等時，「猶如烤肉」。市長蔣萬安也有參訪韓國等其他國家，發現北市可仿效設置類似陽傘的遮蔭設施，不過得兼具設計感的公共藝術。

李四川說，該項遮蔭設施的主要功能為遮陽，遮雨則是其次，因為雨天伴隨風，撐傘仍可能會濕身。目前確定將在信義區試辦，地點選在北市府往捷運市府站的松高市府路口、北市府的松智松高路口、台北101站街角的信義市府路口等處，力拚明年夏天做好，讓市民朋友在豔陽下也能遮蔭。如果示範效果良好，未來將在台北市大型路口廣設。

都發局都市設計科長謝佩珊補充，韓國遮陽傘以功能性為主，北市現在要做的遮陽設施屬於道路附屬設施，希望可以兼具城市美學，猶如散布在城市各處的街道傢俱。目前規畫以市府週邊人潮比較多之處作為試辦，包含松高市府路口2處、松智松高路口1處、台北101則有2處，設計形式將視腹地空間、地下結構物及覆土深度等條件而定。