不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜 必買話題新品總整理

半夜肚子餓，最懂你的就是街角那家24小時不打烊的便利商店！根據2024年經濟部統計，台灣超商密度全球排名第二，僅次於南韓，平均每1,703人就有一間便利商店。不管是香氣逼人的泡麵、鹹甜適中的滷味、讓外國人驚訝的茶葉蛋與水果，琳瑯滿目的零食甜點、美味料理應有盡有！

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出十大網友認證的超商宵夜神隊友，從正餐級的飽足系到邊看劇邊爽嗑的療癒系，看看哪些被狂讚為「不吃會睡不著」的深夜必備清單，總有一道能瞬間撫慰你的嘴饞魂！

No.1 泡麵

營多麵 Indomie提供

「泡麵」能瞬間撫慰靈魂！優點在於速度快+方便隨時吃，是夜貓子最可靠的選擇。很多人也會在超商買蛋或滷味來搭配，讓簡單滋味變豐富，只要有熱水或微波爐，就能享受熱騰騰的慰藉。網友推薦「半夜肚子餓真的很想吃泡麵啊」、「宵夜時間逛7-11一定要買泡麵吃」、「宵夜吃熱呼呼的泡麵，自己加肉、加蛋跟菜，太幸福啦」。

看準宵夜市場需求，營多麵近日推出全新「營多拌湯麵－青檸牛肉風味（杯麵）」，青檸入味、清新暖胃，特選南洋檸檬草與多種天然香料調和，襯托出牛肉湯頭的鮮美層次，香氣迷人。這款口味源自印尼經典料理「Soto Mie」，特色是待配香料以薑黃熬製金黃高湯，散發濃厚東南亞風情是道家喻戶曉的料理。現在不用飛出國，全台全家便利商店就能買到！10月1日～10月28日還享第二件6折優惠（原價36元／杯）。

準備好迎接最潮的宵夜活動了嗎？10月1日至11月14日凌晨，在全家入手4杯青檸牛肉拌湯麵，憑發票到營多麵官方IG參加活動，就有機會把超可愛的「營多杯麵造型購物袋」帶回家，還內附購物袋，圓滾滾的眼睛看著你簡直萌度爆表，數量有限送完為止！

No.2 零食、糖果

想要享受咀嚼快感、甜鹹味刺激，到超商購買包裝小份量、選擇豐富的零食點心，很能撫慰夜晚的慾望。半夜一邊追劇一邊解嘴饞，價格親民又省去準備成本，聽到打開封袋的聲音，就讓人忍不住想塞一把進嘴裡。

FB社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》中，有成員分享2025年吃到最妙的零食是Lay's樂事點心系列蔥油餅口味洋芋片，「一打開真的都是滿滿蔥味，好想拿甜辣醬來沾」；其他網友也說，「小朋友說吃起來沒什麼蔥油餅味，聞起來有」、「洋芋片是比較厚的款式，吃起來會比較硬脆」、「不是想像中的蔥油餅，像統一肉燥麵的油蔥酥的味道」、「我覺得另一款捲餅比較好吃，尾勁有咖哩味，但是完全不辣」。

No.3 番薯、玉米、蛋

翻攝TikTok／@chef_ricky_yang

宵夜界的溫柔派代表！蒸烤番薯、蒸玉米甜而天然、蛋類（如茶葉蛋、滷蛋、玉子燒）提供蛋白質。自然食材吃起來較舒服，對於怕負擔重的人來說，和緩又適口。

下班嘴饞想吃宵夜，如何在便利商店選擇低醣又方便的點心？網友推薦富含蛋白質的食物，具有組織修復的功能，「蒸蛋湯裡頭不只有蒸蛋，還有豬肉，搭配鮪魚細卷，蛋白質總量約有2.5份（等同2.5兩魚或肉或1.5塊傳統豆腐的蛋白質含量）。如果想減少油脂攝取，湯不一定要全喝完」。

TikTok、Threads上都有人發問，「想知道大家都吃哪家超商的茶葉蛋？」、「哪家最好吃！」多位網友開箱4大超商的茶葉蛋後，紛紛大力推薦「OK的第一名，醬香茶香平衡的剛剛好，吃起來最好吃」、「OK每次吃都很驚艷！蛋殼看起來沒很黑～但吃起來真的超入味！蛋香也很夠！不虧是超商蛋王」，還釣出OK超商小編浮出水面，「真心話～小編也很讚嘆OK的茶葉蛋」。

No.4 滷味

超商滷味香氣濃、種類多，冷滷包含雞胗、豆干、雞翅與鴨翅等，既有鹹香也有彈牙咬勁，吃到嘴裡會有滿足感，加熱即食或拆封就能吃，方便性高。

「全家這個滷味是不是很難買？常常架上找不到，但真的很好吃！」有網友貼出全家與知名米其林必比登推薦餐廳《雙月食品社》聯名推出的吹風滷味，大力稱讚精華醬汁，為了不浪費還燙了青菜一起拌。其他人也留言討論，「這款滷味真的超商第一名」、「它改版了，內容物改成大黑豆干、蘭花干、甜不辣，素不可食。醬汁是一樣的」。

另外，也有美食IG帳號開箱大成與萊爾富聯合推出的眷村香辣滷味，內有鳥蛋、小豆干、豬皮等，「口感微辣帶蒜香，很適合當下酒菜」；醬香口味則有米血、雞胗、甜不辣，「宵夜的泡麵配上滷味一起吃，整個味兒都來了」。

No.5 炸物、烤物

翻攝FB／7-ELEVEN、全家FamilyMart

炸雞、烤雞翅這類食物香氣四溢，搭配醬料或提味香料一起享受，想到就口水直流！除了冰箱中的微波食品之外，有部落客提到，全家部分門市推出「SOHOT炎選」炸雞桶真的是炸物界大爆款，棒腿、雞腿排、雞翅三種部位任搭，「吃起來就是微波炸雞，但外皮會酥脆，外層有一點點麥當勞味道，以超商炸物來說算不錯了」、「全家是不是被零售耽誤的炸雞店」、「買回家再氣炸過會更好吃」。

7-11則有「現烤哈燒專櫃」坐鎮，販賣多種炸、烤物，有網友嚐試了椒鹽大雞排後讚賞，「吃起來是很卡滋卡滋的，裡面的肉質也算是鮮美」；還有在地雞肉結合特調醬汁的蜜汁大雞排，現點現烤，掀起網友一波熱議，「溫馨提醒，有哈燒專櫃的才有、非全門市」、「要變小型夜市了」、「哪天賣現烤甕仔雞，我也不會感到驚訝」。

No.6 便當

有時宵夜不只是嘴饞，而是肚子真的餓了！超商便當選擇越來越多樣，菜色等同個人小套餐，主食、副菜、蛋白質都有，調配得恰到好處。

近期，OK mart推出鹿兒島燒肉聯名新品「豚雞雙饗燒肉便當」，吸引消費者前往嚐鮮；7-11經典熱銷的奮起湖便當，更是長期受到PTT網友的推崇，2025年適逢兩大品牌合作20週年，7-11極饗系列全新的鐵路特色便當主打不用搭火車，在家附近就能品嚐奮起湖大飯店傳承80年的好滋味。「秘製滷排肉質軟而不爛，筍絲清脆爽口很開胃下飯，滷豆包則充分吸收了滷汁」、「軟燒肉不止是軟嫩，調味加了大蒜風味醬料、偏鹹，會讓人想扒一口白飯吃，非常好吃」。

No.7 甜點

網友提供

想要一點慶祝感或獎勵自己？吃布丁、蛋糕捲、麻糬當宵夜，柔滑或綿密的口感，一口吃下去時香氣滑過舌尖，甜甜的滋味會立刻讓心情變好！

社群爆紅的「福得生活布蕾」有雞蛋布蕾、可可布蕾、紅玉紅茶等口味，滋味香甜滑順，征服大批甜食控網友的心；另外，近期7-11芋頭季開跑，超過10種療芋系甜點，尤其超商社團網友大力推薦的LADEARS芋泥生乳捲，外層是柔軟的蛋糕體，內層由檳榔心芋融合北海道十勝奶霜，「每口都是濃郁芋頭香，還可以吃到顆粒口感」，在IG、Threads掀起話題。

No.8 飯糰、壽司

超商提供加熱型飯卷、三角飯糰等選擇，以海苔包裹，內餡選擇如燒肉、雞絲、鮪魚、明太子等，鹹香入口後交織米香。既能滿足想吃米飯的口腹之欲，又不像便當份量那麼多，常因不會太撐卻有飽足感而被掃貨。

有網友分享，「小七新上市的蔥鹽生鮭竟然是搭配生食級鮭魚，鮭魚很大塊也很軟沒有腥味，這麼幸福是可以的嗎，早餐或宵夜吃都很清爽」；全家的起司蝦沙拉細卷、日式稻荷壽司也受到網友推薦，「我比較喜歡細卷一點～上次的起司玉子燒也很讚」、「豆皮吃起來蠻濕潤的，很有水份、很好吃，飯的口感也很粒粒分明，這個真的蠻推的」。

一名TikTok網紅整理網路爆紅吃法，將麻油雞飯糰放入剝皮辣椒燉雞盅，兩大美食一起吃，影片成功吸引許多粉絲前往購買，一起享受宵夜時光。

No.9 麵包

很多人愛深夜啃麵包，舉凡吐司、丹麥、法式小包等，只要用烤箱、麵包機微烤一下或用微波爐稍微回溫，就能像剛出爐一樣香噴噴。

萊爾富柔軟系新品「究柔．生吐司」主打柔細口感，成份純粹；「奶油手撕包」口感綿密，透出濃濃奶香，還有Dcard卡友推薦的巨蛋牛奶麵包，麵包體如雲朵般輕盈，網友提到，「天然奶油內餡，口感較濕潤」、「無論當早餐、下午茶還是宵夜小確幸，都能帶來滿滿的幸福感」。

No.10 包子、熱狗

翻攝Threads／familymart_tw

想快速解決飢餓，超商包子與熱狗是經典選擇！多位網友發文稱讚全家包子造型獨特，吸引消費者手癢購買，「一年內不知道會出多少新奇造型」、「合理懷疑全家打算把熟食區商品都做成包子，上次就有地瓜造型，好好笑」、「夯番薯包好可愛，甚至還有娃包」，連全家Threads小編也笑稱「已經沒有什麼可以阻擋我們做包子了」。

近期討論較熱烈的熱狗品項，有7-11的橋村辣醬口味，食客反饋，「吃起來甜甜的」、「吃起來其實不會太辣，辣度剛剛好，很有橋村炸雞的招牌味道」、「搭配大亨堡麵包不錯吃」；全家的BBQ韓式辣醬、SAKImoto辛柚子胡椒口味也收到不少討論，「柚子胡椒咬下驚為天人，油脂的汁水很足XD，像吸排骨一樣可以一直吸」、「柚子比較好吃」、「首推韓式辣醬」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月8日至2025年9月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

