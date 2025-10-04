小店學系列講座／蔡孟仰X葉忠宜：爆紅秘訣 一把金剪刀翻轉小文具世界

「第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air」10月3～5日於華山1914文創產業園區中4A館登場，其中10月4～5日舉辦「小店主題講座」，聚焦在設計、企劃兩大主題，今（4）日邀請ADC STUDIO創意總監蔡孟仰與卵形設計暨重本書店負責人葉忠宜分享經驗。

「禮拜文房具」13年前推出就爆紅，一路到現在累積許多粉絲，在丹麥、瑞士、挪威、以色列等各國都有販售他們家的文具，蔡孟仰笑說，品味和興趣絕對可以成為事業方向，「禮拜文房具」創辦人正是太座Karen，「她非常喜歡文具，年輕時就搜集各國文具，在eBay上到處搜尋，也自己在IG上分享各種復古、歐洲風的文具，十三年前沒有這麼多選品店，文具不太好找，她就想說自己開一間店，把這些商品選進來」。

當時台灣的文具店都是大型連鎖的，筆都放在一格一格的陳列架上，沒有專復古、歐洲風的文具專賣店，蔡孟仰發現市場的缺口，起初他們以選品優先，再逐步開發商品，「不完美是理所當然，先求再求好，一開始我們都是用手繪、簡單用手機拍照，東西就一傳十、十傳百，一上架都賣完了」。

蔡孟仰做廣告出身，做文具這件事，雖是一家小店，他以品牌的高度來經營，執行每一樣東西都很徹底，加上自己的商品企劃力和設計力，「Karen每次開會看到客戶桌面上的文具都不是很好看，有的是KTV送的原子筆，她就在想，為什麼大家的服裝搭配都很有品味，但用的文具、筆袋都不好看，所以我們就推出一個口號是『改變桌上的風景』。」

他自己開發的第一樣商品就是剪刀，在台灣工廠生產製造，「剪刀一般都是不鏽鋼金屬色，我們就用金色，顛覆市場、大受歡迎。」不只剪刀，筆芯盒、鋼筆、迴紋針…各種不起眼的小文具，加入他的美感和巧思，一推出就爆紅，外國觀光客來都指定要去逛「禮拜文房具」。

蔡孟仰認為，美感可以是一種手段，老闆就是品牌的天花板「老闆的品味到哪裡、想要做到哪裡，品牌就能到哪裡」，當然，好設計的背後是好產品，跟顧客有相同的審美與價值觀也很重要，「後來也很多文具小店冒出來，但他們就變成價格競爭，網路上有人抱怨我們賣得好貴，我們也討論是否要降價，但後來變成價格戰。」最後他們決定不落入價格爭鬥，「在乎價格的人就去別的地方買」。

蔡孟仰認為興趣可以當作職業。記者王聰賢／攝影

而多次獲得國內外設計獎項肯定的葉忠宜，身為卵形設計暨重本書店負責人，一上台便笑說自己買的第一把剪刀就是「禮拜房文具」的，他畢業於京都造形藝術大學研究所，負責2018年雙十國慶及2020年台灣設計展主視覺。

當年的國慶Logo一度引起不小爭議，但他憑一己之力，將噓聲化為掌聲，至今仍有不少人回味當年他的作品，「我當時就想，要怎麼樣把國外流行的帶進來，與其討好不如有共鳴，最後我想說用遊戲當出口」，當時夯到連政論節目都在討論，也打響了他的名號。

葉忠宜設計2018年的國慶Logo。記者王聰賢／攝影

他也分享設計的案例和理念，大方向是關於活動類的，就走挑釁、顯眼；包裝類的走可口、可愛路線；品牌類擇要概念、耐看，「其實社群上只要引發很多人討論，這活動就成功了，無論好壞，這些流量變現是很可怕的」。