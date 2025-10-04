永豐小店市集華山最後一日 講座、工作坊、DJ表演以創意翻轉社會

由永豐金集團支持所成立之永豐基金會今年以「在地・上線」（On site．On air）為主題舉辦了第三屆「小店永豐計畫」，透過非典型的資源挹注、結合專業資源進而支持小店，推動創意翻轉社會。「小店永豐計畫」故事展本周末除正在華山文創產業園區中4A展出，並舉辦為期兩日的「永豐小店市集」，共有10多間小店包含永豐DA BOSS生態平台、皆在現場出攤，包括展覽、小店市集、講座與互動工作坊，截至10月4日已累積萬人進場。

本屆入圍小店中有多間都在現場出攤，提供青少年中繼職場的「啡嚐不可青年咖啡」共帶來8種新鮮掛耳式咖啡，並提供現場試飲，不少民眾邊喝邊讚「水準之上，好喝」。「成功海銀行」今年將主力放在4款冷凍新品，包含「滸苔奶油醬」充滿新鮮海苔香氣，充滿原住民風味的「煙燻飛魚高湯」則是絕佳火鍋湯底。「金喜檸檬」是部落青年返鄉所創品牌，現場並帶來果皮製作的清潔劑、現榨果汁與果乾，最特殊的是全台首創的「檸檬泡菜」，果香味豐厚；同時本屆入選小店的「出力釀」也在金喜檸檬同攤位可供詢問。

紙業老舖「廣興紙寮」，現場透過水墨畫教學、推廣紙張的不同風貌，除小孩們熱力揮毫，不少國外旅客也題筆一揮，旅客樂得直說「水墨畫也沒想像的遙不可及」。「無尾香蕉動物學校」在現場帶來共創書、筆記本、購物提袋、明信片等文創小物，讓更多民眾實際感受與寵物學伴們互動、學習動物友善的過程。屏東小琉球獨立書店的「小島停琉」則帶來與在地咖啡店合作之掛耳包咖啡，記錄小琉球觀光視角外平凡卻可貴的故事。

推廣續食的「明日餐桌」以行動支持醜蔬果，最熱銷是「無花果乾」，「口感似軟糖，因小包裝、50元好入手，不少媽媽買了、現場吃完再買」。「山里麵」帶來麻瓜麵與傻瓜麵兩款人氣拌麵禮盒，活動開始三小時便完售。以柑橘為主題的「大山北月」，帶來柑橘系列的啤酒、茶、氣泡水、醬油與咖啡5種產品合一的中秋禮盒，還有冷凍的柑橘香腸與貢丸。Tree To Bar屏東巧克力品牌「可可雅米」，主打烏龍茶巧克力與香檸巧克力兩種新風味，現場也有多達十數種巧克力品項。

展現台灣農產與特色風味的果醬品牌「Good Jam+」帶來日本果醬大賽摘銀的新品，業者笑稱「每款都可以是主打，像是可直接沖飲的冰糖川貝燉、小孩喜愛的莓果類果醬。」此外「土地工工」現場除展示澳洲茶樹純露、「祖嬤特調」精油與多款天然精油，讓善意從土地延伸到每一款療癒香氣；「醒腦工作室」並在現場帶來舒頭體驗，透過經絡疏通跟舒緩按摩，達到舒壓目的。

永豐旗下DA BOSS生態平台亦在現場出攤，並帶來創業四大「禮包」：包含新設公司市場每月99次之跨提（轉）手續費優惠，帶人熟悉如何撰寫針對台北市產業發展創業補助計畫，進而爭取營運資金；涵蓋會計稅務、勞動契約與品牌行銷的課程免費聆聽，最後是提供各電商平台、人力資源與管理招募、記帳與進銷存、數位轉型工具等合作廠商優惠。

「永豐小店市集」將繼續在明日（10月5日）出攤，同時下午另將有工作坊、講座以及音樂表演，活動皆可免費入場，唯講座需提前報名，工作坊則另酌收費用，市集從早上11點開始至晚上6點為止。

●第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air 展覽時間：10/3（五）至10/5（日） 市集時間：10/4（六）至10/5（日） 每日開放時間為11：00～20：00（10/5僅開放至18：00） 講座時間：10/4（六）至10/5（日）13:00～14:30各一場 地點：華山1914文創產業園區中4A館