好咖啡、醜蔬果、潮間帶的海之味一次到齊！永豐小店傳遞在地好味道

「永豐基金會不只是提供資金的挹注，透過活動，也讓我們看到更多的可能性、可合作性。」為逆境青少年培力、養成台灣拉花冠軍的高雄咖啡廳「啡嚐不可」，幕後的善慧恩基金會發展處處長陳羿伻分享，「在市集的小小場域，就有許多美好發現。」

「啡嚐不可」從屏東到高雄，提供青少年一處中繼職場，不只是咖啡，也有烘焙、餐飲、美容美髮等學習一技之長，讓逆境的孩子們養成獨立自信。此次參展，帶來8種新鮮的掛耳式咖啡，以及各式手工甜點，完全是孩子們手作，現場提供試飲，不少民眾邊喝邊讚「水準之上，好喝」。

「成功海銀行」帶來東海岸潮間帶的味道，去年現做料理大受歡迎，今年將主力放在4款冷凍新品，現場提供試吃。「不必忙著做料理，可以有更多時間與民眾交流」，從台東濱海帶來的苔、藻類也新鮮呈現。新品「滸苔奶油醬」充滿著新鮮的海苔香氣，浪花藻、蜈蚣藻等入味的「海藻蔬菜羹湯」，黏稠度來自菇與藻的作用，純天然，還帶點自家醃的酸筍酸香。充滿原住民風味的「煙燻飛魚高湯」則是絕佳的火鍋湯底，加點水、白菜與豆腐也是健康美好的一鍋湯品。

推廣續食的「明日餐桌」，以行動支持醜蔬果，最熱銷是「無花果乾」，「很多人沒看過無花果切片變成果乾，籽吃起來像餅乾，口感似軟糖，因小包裝、50元好入手，不少媽媽買了、現場吃完再買。」同樣是產季剩食製成的芒果蒜辣醬，酸辣帶點甜，民眾試吃評價，「很棒的泰式風」。現場也有一台巨型扭蛋機，扭蛋內的擴香石是街友們手作、也是他們回歸社會的第一步，百元即可扭一次，傳遞良善能量。

紙業老舖「廣興紙寮」，現場透過水墨畫教學、推廣紙張的不同風貌，除了小孩們熱力揮毫，不少國外旅客也題筆一揮，小老鼠惟妙惟肖、旅客樂得直說「水墨畫也沒想像的遙不可及」。展場內也有回收纖維製作的紙張，以此融入空間設計，「讓不同媒材，呈現不同的地方風景」。廣興紙寮表示，「第三屆小店永豐故事展」相較其他展覽與市集，「更用心，也更細緻」。

●第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air 展覽時間：10/3（五）至10/5（日） 市集時間：10/4（六）至10/5（日） 每日開放時間為11：00～20：00（10/5僅開放至18：00） 講座時間：10/4（六）至10/5（日）13:00～14:30各一場 地點：華山1914文創產業園區中4A館