「金喜檸檬」所得捐花蓮災區 永豐小店聽故事、呷在地「以愛傳愛」

「特展敘述我們的特色與亮點，市集展現每家小店的風格，讓我們被看見，真的有滿滿的震撼、感動與驚喜」，來自花蓮玉里的「金喜檸檬」首次參加「永豐小店市集」，看著展場川流不息的民眾有感而發，他們也在展攤前貼出「兩日所得將全數捐給花蓮光復鄉災民」，以愛傳愛，美好食物也帶來溫暖感動。

「金喜檸檬」是部落青年返鄉所創的品牌，「看著和父親一樣的老農，只會種不會賣，我們回到故鄉打造綠循環，像是榨汁的果廢化為酵素，可驅蟲、也能當綠肥」，金喜也帶來果皮製作的清潔劑、現榨的果汁，以及果肉做成的果乾與調味粉，最特殊的是全台首創的「檸檬泡菜」，果香味更豐厚。第一天最熱銷的是「海鹽檸檬」，取自阿美族早期鹽巴醃肉保存食物的概念。

同樣在地扎根、以柑橘為主題的「大山北月」，帶來柑橘系列的啤酒、茶、氣泡水、醬油與咖啡5種產品合一的中秋禮盒，還有冷凍的柑橘香腸與貢丸。其中，柑橘氣泡飲除了直接引用，也可添加咖啡成為「西西里咖啡」，或做成調酒，業者笑說，還有參展民眾建議將「三寶柑果乾」泡高粱醋，風味一絕。

Tree To Bar屏東巧克力品牌「可可雅米」，主打烏龍茶巧克力與香檸巧克力兩種新風味，現場也有多達十數種巧克力品項。業者發現，北部客群喜愛90%以上高純度的巧克力，以及果酸、風土明顯的風味巧克力，「永豐市集的客群相對素質、消費力較高，外國客群也多」。

展現台灣農產與特色風味的果醬品牌「Good Jam+」，去年首日即完售，今年有不少民眾早早來排隊，搶先購買。業者也帶來日本果醬大賽摘銀的新品，「黃檸檬、紅心芭樂與威士忌、琴酒組成的大人味，風味更具層次」，業者笑說，「每款都可以是主打，像是可直接沖飲的冰糖川貝燉、小孩喜愛的莓果類果醬。」因水果來自台灣在地、果醬也隨四季變化，除了是抹醬、沖泡氣泡水成果茶，也能變身調酒、搭配優格或牛奶。

「Good Jam+」也完成了全台14間偏鄉小學的果醬教學分享計畫，透過果醬製作、認識家鄉土地。「有趣的是，小孩們會邊切邊吃邊做，做出來的口味還人人不同」，也有果農熱心親送山區小學，並代為削皮，分享在地水果的故事，溫情滿滿，「讓人覺得施比受更幸福」。

●第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air 展覽時間：10/3（五）至10/5（日） 市集時間：10/4（六）至10/5（日） 每日開放時間為11：00～20：00（10/5僅開放至18：00） 講座時間：10/4（六）至10/5（日）13:00～14:30各一場 地點：華山1914文創產業園區中4A館