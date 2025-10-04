第三屆永豐小店市集華山開展 DA BOSS出攤助小店經營過關、輕鬆圓夢
由永豐金集團支持所成立之永豐基金會今年以「在地・上線」（On site．On air）為主題舉辦了第三屆「小店永豐計畫」，透過非典型的資源挹注、結合專業資源進而支持小店，推動創意翻轉社會。「小店永豐計畫」成果展本周末除了正在華山文創產業園區中4A展出，今日並舉辦為期兩日的「永豐小店市集」，共有13間小店出攤，包含由永豐銀行推出的永豐DA BOSS生態平台也在現場出攤。
台灣經濟的活力正來自全台中小企業的創新，為經濟榮景持續注入能量。永豐DA BOSS生態平台觀察到小店創立路上的各種困境，進而以多重資源協助小店創業，解決籌備、開戶、稅務等關卡、輕鬆踏上圓夢路，也是在DA BOSS生態平台上線後，累積了大量中小企業主意見回饋後，進而帶來了創業四大「禮包」。
大禮包之一限量5,000名，凡在2025年1月1日至12月31日於永豐銀行各分行開設公司籌備處帳戶、且正式轉為公司帳戶者，可享新設公司市場每月99次的跨提（轉）手續費優惠，滿足小店新創時對於資金的精打細算；以此延伸，大禮包之二再提供創業補助計畫書範本，透過範本、帶人更熟悉如何撰寫針對台北市產業發展創業補助計畫，進而爭取營運資金；而創業之初，財務、勞動契約與行銷更是長久關鍵，大禮包之三則提供了會計稅務、勞動契約與品牌行銷的三堂課程免費聆聽，幫助小店站穩腳步；大禮包之四更替供網站或電商平台、人力資源與管理招募、記帳與進銷存、數位轉型工具等合作廠商優惠，讓經營之初即便規模量體小、仍能與大型廠商爭取到較佳的合作方案。
「永豐小店市集」將繼續在明日（10月5日）出攤，明日同樣有包含DA BOSS與本屆入選小店如金喜檸檬、廣興紙寮、成功海銀行、啡嚐不可青年咖啡、小島停琉、無尾香蕉動物學校，以及大山北月、可可雅米、Good Jam+、明日餐桌、土地工工、山里麵、醒腦工作室等10多間小店出攤，同時下午另將有兩場工作坊、講座以及音樂表演，活動可免費入場，並從早上11點開始至晚上6點為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言