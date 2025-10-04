第三屆永豐小店市集華山開展 DA BOSS出攤助小店經營過關、輕鬆圓夢

由永豐金集團支持所成立之永豐基金會今年以「在地・上線」（On site．On air）為主題舉辦了第三屆「小店永豐計畫」，透過非典型的資源挹注、結合專業資源進而支持小店，推動創意翻轉社會。「小店永豐計畫」成果展本周末除了正在華山文創產業園區中4A展出，今日並舉辦為期兩日的「永豐小店市集」，共有13間小店出攤，包含由永豐銀行推出的永豐DA BOSS生態平台也在現場出攤。

台灣經濟的活力正來自全台中小企業的創新，為經濟榮景持續注入能量。永豐DA BOSS生態平台觀察到小店創立路上的各種困境，進而以多重資源協助小店創業，解決籌備、開戶、稅務等關卡、輕鬆踏上圓夢路，也是在DA BOSS生態平台上線後，累積了大量中小企業主意見回饋後，進而帶來了創業四大「禮包」。

大禮包之一限量5,000名，凡在2025年1月1日至12月31日於永豐銀行各分行開設公司籌備處帳戶、且正式轉為公司帳戶者，可享新設公司市場每月99次的跨提（轉）手續費優惠，滿足小店新創時對於資金的精打細算；以此延伸，大禮包之二再提供創業補助計畫書範本，透過範本、帶人更熟悉如何撰寫針對台北市產業發展創業補助計畫，進而爭取營運資金；而創業之初，財務、勞動契約與行銷更是長久關鍵，大禮包之三則提供了會計稅務、勞動契約與品牌行銷的三堂課程免費聆聽，幫助小店站穩腳步；大禮包之四更替供網站或電商平台、人力資源與管理招募、記帳與進銷存、數位轉型工具等合作廠商優惠，讓經營之初即便規模量體小、仍能與大型廠商爭取到較佳的合作方案。