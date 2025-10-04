「小店永豐市集」登場！山里麵、小島停琉、土地工工 以善意連結土地

由永豐金控支持、永豐基金會主辦的第三屆「小店永豐故事展——在地．上線 On site．On air」，3日起至10月5日於華山1914文創園區中4A館登場。今（4日）、明（5日）兩天還有「小店永豐市集」，匯聚來自全台13間精彩店家出攤，店家也帶來首賣或季節限定商品，不妨趁著假日來聆聽小店故事、以實際行動支持在地小店。

「山里麵」：從家常老店出發，返鄉二代打造南投永續風土禮盒

「山里麵」源自位於南投埔里的一間家常麵館，二代陳渝勳2020年時離開北部的工作返鄉；2022年1月，原本由父母經營的老麵店畫上休止符，正式交棒「山里麵」，以全新樣貌重新開始營業。

這次來到「小店永豐市集」，「山里麵」帶來麻瓜麵與傻瓜麵兩款人氣拌麵禮盒，每款「雙醬二油」的組合，可製作三種不同口味拌麵。在活動開始三小時內，便迅速完售。

此外，「山里麵」帶來與南投在地小農攜手合作的「一碗盆地」禮盒，選擇友善土地、永續環境的農物特產，以樸實的環保包裝加上插畫設計，一一述說在地小農踏實的風土故事。

「無尾香蕉動物學校」是位於高雄駁二的友善動物基地，創辦人繪本作家李瑾倫希望透過這樣的生命教育，幫助人與動物相愛、相遇、不相棄，一起經歷與寵物共感的美好人生。

「『棄養』一直是一個嚴重的問題。我們推出『先認識再認養』的概念，希望透過這套漸進式認養流程，讓認養步驟能夠循序漸進，希望不要有『棄養』的狀況。」李瑾倫指出：「所以我們希望從認識動物、了解動物開始，因為每一隻貓貓、狗狗的個性都是截然不同的，需要用心去了解——這就跟人談戀愛、找結婚對象是一樣的。」

這次來到「小店永豐市集」，李瑾倫帶來共創書、筆記本、購物提袋、明信片等文創商品，希望能夠持續拓展「無尾香蕉動物學校」的影響力，讓更多民眾體會與寵物學伴們互動、學習動物友善的過程。

「小島停琉」是位於屏東小琉球的獨立書店，主理人陳芃諭十年前因為喜歡海而來到這裡生活，「後來我漸漸覺得，我可以幫小琉球多做一些什麼。」

這幾年陳芃諭開始更有系統地訪談地方長輩，記錄聚落故事，協助書店轉向更多地方文化的選書與策展，也陸續推出與地方文化有關的文創商品。這次來到「小店永豐市集」的，便是「小島停琉」繼精釀啤酒之後，與在地咖啡店所合作的掛耳包咖啡，以「小山放送」為品牌，希望記錄下小琉球在觀光視角之外、平凡卻珍貴的故事。

「土地工工」：為人做工、為土地做工，用茶樹純露療癒「泡泡龍」患者

來自雲林虎尾的「土地工工」，自2024年起透過活化廢棄土地、創造當地中高齡弱勢族群就業、種下澳洲茶樹，提煉出來的精油純露，希望能為罕見疾病「泡泡龍」患者，找到能持續供應舒緩傷口的天然精油與純露方式，進而搭建出一套善的永續循環系統。

「土地工工」的意思是「為人做工，為土地做工」，短短四個字，言簡意賅地說明了「土地工工」的理想。由於澳洲茶樹純露含有松油烯4醇成份，能夠抗菌、消炎，對患有「先天性表皮分解性水皰症」（Hereditary Epidermolysis Bullosa）的泡泡龍患者的皮膚與黏膜傷口有舒緩作用，「土地工工」便發展契作農地，陸續提供21位泡泡龍病友澳洲茶樹純露與精油。

「小店永豐市集」現場除了有澳洲茶樹純露外，還有「祖嬤特調」精油與多款天然精油，讓善意從土地延伸到瓶中的療癒香氣。

「醒腦工作室」：從舒頭入門，找回身心平衡的日常功夫

來自竹北的「醒腦工作室」，這次在現場帶來舒頭體驗。「醒腦工作室」主理人施雅榆表示，舒頭是天天都能做的自我保養，有助於生活忙碌的現代人梳理思緒、釋放壓力、舒緩疲勞。「我們可以透過頭部、臉部、眼周的經絡疏通跟舒緩按摩，達到循環通暢的舒壓目的。」

施雅榆指出，初次體驗只能10分鐘（費用150元）；若曾經有舒頭經驗，可以體驗20分鐘的進階版本（費用300元）。為因應「12時辰養生法」，午時走心經，適合午餐、小憩，因此舒頭體驗自下午一時起開始服務。

為推廣一系列的醒腦觀念，施雅榆特別在現場帶來《醒腦功夫寶典》、《醒腦明目寶典》、《醒腦煥顏真經》小冊子，「希望大家可以透過學習，在家就可以自我保養。」此外，「醒腦工作室」也同時帶來複方精油、琥珀等紓壓小物，提醒大家隨時注意身體所釋放出來的各種訊號，以喜悅的心踏上人生旅程。