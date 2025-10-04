快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

長榮達拉斯首航台灣正式啟航 北美飛亞洲旅遊及出差的最佳搭機首選

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
長榮航空於今(3)日開航達拉斯˙沃斯堡–桃園航線，特別在達拉斯˙沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，由長榮航空孫嘉明總經理主持(右四)，並邀請駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使(左三)、達拉斯˙沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan(右三)、達拉斯˙沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz(右二)、沃斯堡副市長Carlos Flores(左二)一同進行剪綵，慶賀長榮航空達拉斯˙沃斯堡–台北航線正式啟航。圖／長榮航空提供
長榮航空於今(3)日開航達拉斯˙沃斯堡–桃園航線，特別在達拉斯˙沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，由長榮航空孫嘉明總經理主持(右四)，並邀請駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使(左三)、達拉斯˙沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan(右三)、達拉斯˙沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz(右二)、沃斯堡副市長Carlos Flores(左二)一同進行剪綵，慶賀長榮航空達拉斯˙沃斯堡–台北航線正式啟航。圖／長榮航空提供

長榮航空昨晚首航美國達拉斯，抵達時機廠方也安排水門禮迎接，而美國時間今(3)日開航達拉斯．沃斯堡–台北航線，特別在達拉斯．沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式。長榮特別在登機門舉辦首航活動，包含「德州牛仔繩索套圈圈」及「360°環景自拍機」，只要參與體驗就有機會將限量好禮及現場歡樂照片帶回家；現場還有「長榮小熊限定夾娃娃機」，以德州牛仔小熊為原型，並佩戴上EVA專屬的牛仔領巾，是只有達拉斯．沃斯堡機場首航活動才有的數量限定贈品，同時每位搭乘首航班的旅客也可獲贈特製首航禮。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空從1998年起便開始經營達拉斯．沃斯堡貨運航線，至今已近30年，很感謝在地各界的長期協助，讓長榮在德州市場穩紮穩打，才能造就今日的客運開航。達拉斯與沃斯堡為雙子城，排行全世界第三大客運量的達拉斯．沃斯堡機場，年運量高達約8800萬人次，長榮航空達拉斯．沃斯堡航線開航後，將可結合達拉斯．沃斯堡機場的優勢，進強化亞洲與北美的連結，帶動文化及觀光交流的發展。

駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使致詞表示，在美國服務已經超過30個年頭，沒有任何事比能夠親眼見證一架來自家鄉的首航班機，降落在自己服務的城市，更令人感到感動及驕傲。長榮航空是亞洲第一家飛航德州雙航點的航空公司，長榮航空桃園至休士頓及達拉斯˙沃斯堡航線的飛航，象徵了兩地之間更緊密的連結與往來。

達拉斯．沃斯堡機場機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan致詞說，30年來，我們在達拉斯˙沃斯堡機場看著長榮航空貨運班機的起降，長榮航空班機美麗的風景已經深深烙印在我們心中。現在，終於我們迎來了長榮航空首架客運航班的飛航，謝謝長榮航空選擇在達拉斯．沃斯堡機場再次開闢新的客運航點。未來，我和我的團隊們也會全力支持長榮航空在達拉斯．沃斯堡機場的運營，讓這片天空更加繽紛美麗。

沃斯堡副市長Carlos Flores致詞表示，沃斯堡及達拉斯地區充滿活力，是西部文化的發源地，而且不僅是重要的商業中心，更是文化、旅遊及航空產業的重鎮。感謝長榮航空台北-達拉斯航線的開航，強化雙方深度交流。

長榮航空桃園-達拉斯˙沃斯堡首航班機於美國當地3日晚間18時55分飛抵達拉斯˙沃斯堡國際機場，駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使夫婦(左五及左四)、駐休士頓台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長(左二)、德州州長辦公室經濟發展及旅遊部代表Mr. Oliver Yang(右二)特別在入境長廊迎接長榮航空孫嘉明總經理(右五)及首航旅客，並一同戴上德州贈送的當地特色牛仔帽開心合影。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園-達拉斯˙沃斯堡首航班機於美國當地3日晚間18時55分飛抵達拉斯˙沃斯堡國際機場，駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使夫婦(左五及左四)、駐休士頓台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長(左二)、德州州長辦公室經濟發展及旅遊部代表Mr. Oliver Yang(右二)特別在入境長廊迎接長榮航空孫嘉明總經理(右五)及首航旅客，並一同戴上德州贈送的當地特色牛仔帽開心合影。圖／長榮航空提供
長榮航空在首航活動現場並準備了許多有趣的互動遊戲，包含超受歡迎的「長榮小熊限定夾娃娃機」、「360°環景自拍機」及「德州牛仔繩索套圈圈」，民眾在登機門現場玩的不亦樂乎。圖／長榮航空提供
長榮航空在首航活動現場並準備了許多有趣的互動遊戲，包含超受歡迎的「長榮小熊限定夾娃娃機」、「360°環景自拍機」及「德州牛仔繩索套圈圈」，民眾在登機門現場玩的不亦樂乎。圖／長榮航空提供
長榮航空在首航活動現場並準備了許多有趣的互動遊戲，包含超受歡迎的「長榮小熊限定夾娃娃機」、「360°環景自拍機」及「德州牛仔繩索套圈圈」，民眾在登機門現場玩的不亦樂乎。圖／長榮航空提供
長榮航空在首航活動現場並準備了許多有趣的互動遊戲，包含超受歡迎的「長榮小熊限定夾娃娃機」、「360°環景自拍機」及「德州牛仔繩索套圈圈」，民眾在登機門現場玩的不亦樂乎。圖／長榮航空提供

長榮 機場 航線

延伸閱讀

長榮航空美國達拉斯‧沃斯堡–桃園航線首航 班機全滿

長榮航闢新航點 首飛達拉斯…穩坐北美一哥地位

長榮航吸引轉機客 搶進中南美

聚焦永續議題 長榮航空供應商大會推減碳合作

相關新聞

中秋連假首日車潮湧現 清水服務區人氣爆棚拚1600萬業績

中秋連假首日，中部地區天氣晴朗，國道3號高速公路湧現大量返鄉與出遊車潮。號稱「全台最美服務區」的清水服務區迎來滿滿人潮，...

Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

家電科技品牌Dyson 1日正式在台推出迄今最纖巧的無線吸塵器Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛...

長榮達拉斯首航台灣正式啟航 北美飛亞洲旅遊及出差的最佳搭機首選

長榮航空昨晚首航美國達拉斯，抵達時機廠方也安排水門禮迎接，而美國時間今(3)日開航達拉斯．沃斯堡–台北航線，特別在達拉斯...

熱帶低壓恐成颱…粉專：5天後到台灣東北部海面 留意強度發展

留意熱帶擾動94W，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前位於台灣東方約2000公里的熱帶擾動94W，日本氣象廳已升格為熱帶...

愛彼RD系列最終章Jumbo超薄飛行陀飛輪計時碼表 從智慧手機找靈感！

一個人的生日值得慶祝，位於瑞士汝山谷、瑞士高級運動表的愛彼（Audemars Piguet）今年邁向150周年，並以一整...

國道最美清水服務8美食櫃位推動「綠食飯桌」 參與消費有好康

為推動淨零綠生活，台中市環保局即日起至10月31日，在國道三號有「全台最美服務區」之稱的清水服務區8個美食櫃位推動「綠食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。