長榮達拉斯首航台灣正式啟航 北美飛亞洲旅遊及出差的最佳搭機首選

長榮航空昨晚首航美國達拉斯，抵達時機廠方也安排水門禮迎接，而美國時間今(3)日開航達拉斯．沃斯堡–台北航線，特別在達拉斯．沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式。長榮特別在登機門舉辦首航活動，包含「德州牛仔繩索套圈圈」及「360°環景自拍機」，只要參與體驗就有機會將限量好禮及現場歡樂照片帶回家；現場還有「長榮小熊限定夾娃娃機」，以德州牛仔小熊為原型，並佩戴上EVA專屬的牛仔領巾，是只有達拉斯．沃斯堡機場首航活動才有的數量限定贈品，同時每位搭乘首航班的旅客也可獲贈特製首航禮。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空從1998年起便開始經營達拉斯．沃斯堡貨運航線，至今已近30年，很感謝在地各界的長期協助，讓長榮在德州市場穩紮穩打，才能造就今日的客運開航。達拉斯與沃斯堡為雙子城，排行全世界第三大客運量的達拉斯．沃斯堡機場，年運量高達約8800萬人次，長榮航空達拉斯．沃斯堡航線開航後，將可結合達拉斯．沃斯堡機場的優勢，進強化亞洲與北美的連結，帶動文化及觀光交流的發展。

駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使致詞表示，在美國服務已經超過30個年頭，沒有任何事比能夠親眼見證一架來自家鄉的首航班機，降落在自己服務的城市，更令人感到感動及驕傲。長榮航空是亞洲第一家飛航德州雙航點的航空公司，長榮航空桃園至休士頓及達拉斯˙沃斯堡航線的飛航，象徵了兩地之間更緊密的連結與往來。

達拉斯．沃斯堡機場機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan致詞說，30年來，我們在達拉斯˙沃斯堡機場看著長榮航空貨運班機的起降，長榮航空班機美麗的風景已經深深烙印在我們心中。現在，終於我們迎來了長榮航空首架客運航班的飛航，謝謝長榮航空選擇在達拉斯．沃斯堡機場再次開闢新的客運航點。未來，我和我的團隊們也會全力支持長榮航空在達拉斯．沃斯堡機場的運營，讓這片天空更加繽紛美麗。