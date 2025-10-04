中秋連假首日車潮湧現 清水服務區人氣爆棚拚1600萬業績
中秋連假首日，中部地區天氣晴朗，國道3號高速公路湧現大量返鄉與出遊車潮。號稱「全台最美服務區」的清水服務區迎來滿滿人潮，停車場從上午開始就一位難求，室內賣場熱鬧滾滾，預估3天連假將湧入約7萬人潮，營業額可上看1600萬元。
清水服務區去年斥資上億元改裝後，可遠眺高美溼地及台中港海景，做為國道3號高營業額的中繼休息站，得到眾多用路人朝聖打卡，服務區內設有7-ELEVEN、星巴克與即食即飲、伴手禮櫃位等逾50個專櫃，讓用路人好逛好買，隨著返鄉過節之賜，中秋伴手禮熱銷，備貨量倍增。
清水服務區區長葉琬柔表示，今天中部國道湧進大量車潮，車輛仍舊比一般周休假日略多，賣場顧客明顯增加。因應南下北上的人車潮，服務區預估3天假期將湧入約7萬人潮，多數櫃位備貨量約為平日假日的2至3倍，適逢中秋節，糕餅伴手禮生意特別好，預估餐飲跟伴手禮櫃位業績皆有不小成長，3天連假整體營業額上看1600萬元。
統一超商指出，清水服務區持續為用路人提供優質的休憩環境與多元的餐飲選擇，中繼站的賣點不只有美食，新穎的打卡景點設計也深受歡迎，今年各個連續假期都吸引大量人潮，服務區將努力追回被關西服務區超前的優勢，挑戰全年7億元的營業額目標，力拚重返國道服務區營收第一的寶座。
