愛彼RD系列最終章Jumbo超薄飛行陀飛輪計時碼表 從智慧手機找靈感！

一個人的生日值得慶祝，位於瑞士汝山谷、瑞士高級運動表的愛彼（Audemars Piguet）今年邁向150周年，並以一整年連續、令人持續驚艷的新品發表盛大慶祝。在日前發表38毫米萬年曆、寶石面盤的飛行陀飛輪後，愛彼接續「加碼」：發表創新研發的RD系列最終回：Royal Oak皇家橡樹系列「Jumbo」超薄飛行陀飛輪計時碼表RD#5腕表，同時也預告了明年新計畫的展開。

以鮮明幾何輪廓的Royal Oak皇家橡樹最為知名的愛彼（Audemars Piguet），在2015年發表了「研發」（RD）系列，並陸續推出包含Royal Oak皇家橡樹概念系列超問腕表（RD#1）、Royal Oak皇家橡樹自動上鍊萬年曆超薄腕表（RD#2）、Royal Oak皇家橡樹自動上鍊飛行陀飛輪超薄腕表（RD#3）與RD#4的CODE 11.59 Universelle超複雜腕表，陸續叩問了超複雜、問表、萬年曆、超薄等不同面向。

第五號的RD#5將是本系列的最終回，具多項專利、全新的8100專利機芯花上五年時間研發，共由379個零件組合，帶來飛返計時碼表、飛行陀飛輪兩種複雜功能的結合。8100之所以特別其一是品牌設計總監Giulio Papi竟從智慧型手機裡找靈感、逆向改造手表體驗：「『間距』是按把受按壓時須移動的距離。間距通常為1毫米，甚至更長，這需要約1.5公斤的按壓力量。我們的目標是減少按壓力量，從而提升顧客體驗。智慧型手機側面按鈕的間距通常只有0.3毫米，且需要300克的力量，這為我們帶來啟發。」

同時RD#5表款還可透過按鈕為表冠轉換功能，可以按壓按鈕來決定表冠是用以機芯上鍊，或是調整時間。最後為維持鮮薄尺寸，愛彼的工程師同時將藍寶石水晶玻璃融入了表面與底蓋，因此配戴體感更舒適，兼具閱讀的便利清晰。表款並具備特別的瞬跳分鐘計時器，因此操作計時碼表時，計時秒針會分秒轉動、但計時分針則會每一分鐘瞬跳一次，讓每滿60秒的一瞬、都成為配戴者全神關注的特別一瞬，別具樂趣。