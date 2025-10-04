快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

國道最美清水服務8美食櫃位推動「綠食飯桌」 參與消費有好康

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市環保局即日起至10月31日，在國道三號有「全台最美服務區」之稱的清水服務區8個美食櫃位推動「綠食飯桌」活動。圖／台中市政府提供
台中市環保局即日起至10月31日，在國道三號有「全台最美服務區」之稱的清水服務區8個美食櫃位推動「綠食飯桌」活動。圖／台中市政府提供

為推動淨零綠生活，台中市環保局即日起至10月31日，在國道三號有「全台最美服務區」之稱的清水服務區8個美食櫃位推動「綠食飯桌」活動。單筆消費滿300元，即可兌換限量小麥梗環保餐具一份，並加贈環保綠點（每日數量有限，送完為止），讓旅客在享受美食的同時，也能實際參與愛地球行動。

環保局說，所「綠食飯桌」要達到5項條件，包括不使用一次性餐具、優先選用當季食材、推動惜食點餐避免浪費、於店面宣導淨零綠生活意涵，以及在菜單清楚標示食材來源與產地。

此次有「華饌台灣小吃 × 王塔米糕」、「五花馬水餃」、「聖華宮」、「雲象泰式料理」、「廟東清水排骨酥麵」、「台客燒肉粥」、「中日本」及「鑫韓石」等8家餐飲櫃位參與設置「綠食飯桌」要將環境價值傳遞給消費者，並藉由員工教育訓練，在介紹餐點時融入低碳與惜食觀念，並期待讓民眾在用餐體驗中，養成支持永續飲食的習慣。

環保局說，淨零綠生活不是口號，而是能日常落實的選擇。期盼透過此次活動攜手餐飲業者推廣「綠食飯桌」理念，讓外食不再與浪費畫上等號，並減少一次性餐具使用，從源頭降低垃圾產生，實踐低碳生活，守護地球永續發展。

台中市環保局即日起至10月31日，在國道三號有「全台最美服務區」之稱的清水服務區8個美食櫃位推動「綠食飯桌」活動。圖／台中市政府提供
台中市環保局即日起至10月31日，在國道三號有「全台最美服務區」之稱的清水服務區8個美食櫃位推動「綠食飯桌」活動。圖／台中市政府提供
台中市環保局即日起至10月31日，在國道三號有「全台最美服務區」之稱的清水服務區8個美食櫃位推動「綠食飯桌」活動。圖／台中市政府提供
台中市環保局即日起至10月31日，在國道三號有「全台最美服務區」之稱的清水服務區8個美食櫃位推動「綠食飯桌」活動。圖／台中市政府提供

環保局 餐具 淨零

延伸閱讀

強力水柱助災民重見乾淨地板 中市環保局車身這行字…瞬間被感動

一圖看中秋烤肉垃圾怎麼丟？環保局提醒：分類錯誤最重罰6000元

看過來！彰化縣環保局公告 中秋連假各鄉鎮市收運垃圾資訊

巧克力哈根達斯吃到飽！ 10月衝千葉餐飲「澎湃烤物季」　開嗑「巨型雞佛」美食秀、壽星專屬「青殼龍蝦」

相關新聞

Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

家電科技品牌Dyson 1日正式在台推出迄今最纖巧的無線吸塵器Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛...

國道最美清水服務8美食櫃位推動「綠食飯桌」 參與消費有好康

為推動淨零綠生活，台中市環保局即日起至10月31日，在國道三號有「全台最美服務區」之稱的清水服務區8個美食櫃位推動「綠食...

中秋抽查「過度包裝」 燕窩及茶葉禮盒這兩家要被罰了

市售中秋禮盒琳瑯滿目，新北市環保局日前進行禮盒品牌包裝稽查，隨機抽查各店面及各大賣場共200件禮盒，抽查結果有2件禮盒過...

北市餐飲旅宿產值衝全國第一 中秋國慶優惠持續推升熱潮

下半年旅遊旺季來臨，台北市旅宿業者也把握中秋、國慶等節慶連假，推出各式優惠專案，北市觀傳局指出，市府下半年也將舉辦各種大...

樂葵法式鐵板燒宣布進駐竹北享平方 高端餐飲版圖添新亮點

新竹美食圈迎來最受矚目的盛事！有「法式鐵板燒天花板」美譽的「樂葵法式鐵板燒」 近期進駐新竹縣享平方，以奢華食材、板前說菜...

2025台灣國際衝浪公開賽11月4日開衝 首度升級QS6000開放報名中

全台唯一由世界衝浪聯盟（WSL）認可的「2025台灣國際衝浪公開賽」，將於11月4日至11日在金樽開衝競技，今年賽事規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。