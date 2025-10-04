國道最美清水服務8美食櫃位推動「綠食飯桌」 參與消費有好康
為推動淨零綠生活，台中市環保局即日起至10月31日，在國道三號有「全台最美服務區」之稱的清水服務區8個美食櫃位推動「綠食飯桌」活動。單筆消費滿300元，即可兌換限量小麥梗環保餐具一份，並加贈環保綠點（每日數量有限，送完為止），讓旅客在享受美食的同時，也能實際參與愛地球行動。
環保局說，所「綠食飯桌」要達到5項條件，包括不使用一次性餐具、優先選用當季食材、推動惜食點餐避免浪費、於店面宣導淨零綠生活意涵，以及在菜單清楚標示食材來源與產地。
此次有「華饌台灣小吃 × 王塔米糕」、「五花馬水餃」、「聖華宮」、「雲象泰式料理」、「廟東清水排骨酥麵」、「台客燒肉粥」、「中日本」及「鑫韓石」等8家餐飲櫃位參與設置「綠食飯桌」要將環境價值傳遞給消費者，並藉由員工教育訓練，在介紹餐點時融入低碳與惜食觀念，並期待讓民眾在用餐體驗中，養成支持永續飲食的習慣。
環保局說，淨零綠生活不是口號，而是能日常落實的選擇。期盼透過此次活動攜手餐飲業者推廣「綠食飯桌」理念，讓外食不再與浪費畫上等號，並減少一次性餐具使用，從源頭降低垃圾產生，實踐低碳生活，守護地球永續發展。
