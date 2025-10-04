快訊

中秋抽查「過度包裝」 燕窩及茶葉禮盒這兩家要被罰了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市環保局日前進行禮盒品牌包裝稽查，隨機抽查各店面及各大賣場共200件禮盒，這件燕窩禮盒過度包裝，將依法告發。圖／環保局提供　　北市環保局日前進行禮盒品牌包裝稽查，隨機抽查各店面及各大賣場共200件禮盒，這件茶葉禮盒過度包裝，將依法告發。圖／環保局提供
市售中秋禮盒琳瑯滿目，新北市環保局日前進行禮盒品牌包裝稽查，隨機抽查各店面及各大賣場共200件禮盒，抽查結果有2件禮盒過度包裝，將依法告發，最重可罰15萬元，並命限期改善。

環保局表示，依據資源回收再利用法及環境部公告「限制產品過度包裝」法規，管制糕餅禮盒、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類產品禮盒，其包裝體積比值均應小於1。化妝品、加工食品及酒類禮盒包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下，違者可處3萬元至15萬元罰鍰。

環保局說明，此次抽查200件禮盒中，包含60件糕餅、51件加工食品、81件酒類及8件化妝品，查獲燕窩及茶葉禮盒2件商品過度包裝，違規情節均為包裝體積比值量測結果大於1，後續將依資源回收再利用法開罰。

環保局呼籲，業者在禮盒產品推出前，務必審慎檢視產品包裝，並定期自主抽驗，也呼籲民眾選購禮盒掌握產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少原則，共同響應源頭減量。

新北市環保局稽查中秋禮盒品牌包裝，隨機抽查各店面及各大賣場。圖／環保局提供
新北市環保局稽查中秋禮盒品牌包裝，隨機抽查各店面及各大賣場。圖／環保局提供
禮盒 環保局 化妝品

