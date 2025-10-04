北市餐飲旅宿產值衝全國第一 中秋國慶優惠持續推升熱潮

下半年旅遊旺季來臨，台北市旅宿業者也把握中秋、國慶等節慶連假，推出各式優惠專案，北市觀傳局指出，市府下半年也將舉辦各種大型觀光活動，包括「台北白晝之夜」、「台北馬拉松」及「跨年晚會」等進一步延續觀光熱潮。

根據財政部最新統計資料，今年1至6月，台北市餐飲及旅宿業產值達1540億元，穩居全國第一。觀傳局表示，這顯示台北市不僅業者數量穩定，平均產值與消費力也持續領先全國。

根據財政部資料，今年上半年北市餐飲及旅宿業產值約占全台總額3成，較去年同期增加超過34億元，其中6月份的餐飲與住宿業銷售額就高達493億元，是第2名縣市的2倍多，隨著台北演唱會經濟發燒，帶動北市上半年平均住用率高達63.9%，其中觀光旅館平均住用率更達71.3%，皆坐穩六都第一。

觀傳局表示，今年上半年多項大型活動如「台北燈節」、「COMPUTEX台北國際電腦展」等，均吸引許多國內外旅客來臺北參與，尤其許多國際科技巨擘來臺參展，不僅提升台北市國際能見度，也帶動飯店住房需求。

此外，上半年北市舉辦超過230場演唱會，來自各地粉絲湧入台北追星，創造至少41億元觀光產值；在台北大巨蛋舉辦演唱會期間，也推升周邊信義、大安、松山等區旅宿業的成長，住房率更一度突破9成。

北市晶華酒店指出，疫情過後，國際商務旅客持續回流，許多大型展會與國際會議選擇在台北舉辦，而市府舉辦的大稻埕夏日節煙火秀、國際餐廳周等活動，也成為絕佳的城市行銷素材，不僅吸引國內外旅客，更有助提升住房率。