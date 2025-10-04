快訊

樂葵法式鐵板燒宣布進駐竹北享平方 高端餐飲版圖添新亮點

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
有「法式鐵板燒天花板」美譽的「樂葵法式鐵板燒」近期進駐新竹縣享平方。記者郭政芬／攝影
新竹美食圈迎來最受矚目的盛事！有「法式鐵板燒天花板」美譽的「樂葵法式鐵板燒」 近期進駐新竹縣享平方，以奢華食材、板前說菜和頂級氛圍，打造一場舌尖上的藝術盛典，業者指出，竹北聚集大量科技新貴，且較無相關的競爭者，因此選擇在此落腳，期以優質餐飲吸引在地客群。

新竹的高端餐飲市場規模逐年攀升，近5年成長幅度超過30%，尤其在節慶聚餐、商務宴請及家庭聚會的需求強勁。「樂葵法式鐵板燒」以法式料理靈魂結合鐵板料理精髓，強調精緻、細膩與層次分明的用餐體驗，搭配專業主廚團隊與獨具儀式感的餐飲氛圍，快速在饕客間建立起口碑。

區經理譚禮欣表示，竹北聚集大量科技新貴，消費潛力可觀，加上當地類似中高價位鐵板燒餐廳稀少，較無相關的競爭者，品牌因此選擇落腳竹北，期以優質餐飲吸引在地客群。

譚禮欣指出，「樂葵」與市面上其他鐵板燒品牌的最大差異，在於選用高檔海鮮食材及肉品，同時提供優惠套餐價格。單人套餐1650元（需再加1成）即可享用和牛、龍蝦、南非活鮑魚等高價食材，搭配精心設計的餐點組合，讓消費者能以相對平實價格品味高品質鐵板燒料理，展現品牌在竹北市場的競爭優勢。

新竹縣交旅處長陳盈州表示，位於竹北的「享平方」不僅僅是影城，而是一個多元化的休閒空間，包含美食商圈與娛樂設施等。享平方持續招募優質餐飲業者，近期更迎來大家敲碗已久的法式餐廳「樂葵」正式進駐，為整個商圈增添新亮點。享平方的多角化經營策略，希望透過引進高品質餐飲與娛樂設施，吸引更多民眾前來體驗。

新天地餐飲集團表示，樂葵不只是一頓美食，而是一場充滿感官驚喜的饗宴。竹北新店的開幕，是品牌拓展的重要里程碑，也期待與更多在地饕客共享美味時刻。  

「樂葵法式鐵板燒」以法式料理靈魂結合鐵板料理精髓，快速在饕客間建立起口碑。記者郭政芬／攝影
樂葵以奢華食材、板前說菜和頂級氛圍，打造一場舌尖上的藝術盛典。記者郭政芬／攝影
單人套餐1650元即可享用和牛、龍蝦、南非活鮑魚等高價食材。記者郭政芬／攝影
「樂葵法式鐵板燒」以法式料理靈魂結合鐵板料理精髓，強調精緻、細膩與層次分明的用餐體驗。記者郭政芬／攝影
