2025台灣國際衝浪公開賽11月4日開衝 首度升級QS6000開放報名中

全台唯一由世界衝浪聯盟（WSL）認可的「2025台灣國際衝浪公開賽」，將於11月4日至11日在金樽開衝競技，今年賽事規模並首度升級QS6000，為全球最高巡迴積分賽之一，國際級男女子短板QS6000積分巡迴賽現正開放報名至10月7日，另國內賽包含男女子職業短板暨外卡資格賽及青少年短板賽，則於10月7日開放報名。

縣府交觀處指出，此屆賽事除有讓人熱血沸騰的衝浪賽，11月8日、9日周末還有「放浪遊樂趴」，結合「熱浪女團-舞蹈啦啦隊大賽」，經由網路海選的10支舞蹈啦啦隊將入圍決賽，角逐新台幣14萬元的冠軍獎金，為衝浪選手注入最熱情的支持。

另11月9日廣受大家期待的「潮舞台」音樂活動，將由賽事活動大使「鼓鼓」呂思緯率領，結合衝浪、音樂、燒烤美食，為活動帶來最Chill氛圍。縣府也首次將15米戶外巨型滑水道搬進金樽，藉由「沙板跑趴」及陸上型「衝浪滑板」，讓大小朋友也能跟著選手們感受衝浪狂飆快感，還有「衝浪平衡體驗」及「BBQ燒烤市集」。

縣府交觀處表示，台東得天獨厚的176公里美麗海岸線，可提供多樣水域活動，今年度2025台灣國際衝浪公開賽透過賽事結合音樂、東海岸特色市集及舞蹈啦啦隊，不僅展現運動競技的專業度，更凸顯台東文化多元魅力，期盼吸引更多人到台東，感受熱情洋溢的東海岸氛圍。更多賽事相關資訊，敬請關注官方網站及粉絲專頁。