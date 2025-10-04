獨／「Balcony陽台Café」開業23年熄燈！粉絲不捨：我在大直沒有家了
開業23年、位於台北大直實踐大學附近巷弄的質感咖啡館「Balcony陽台Café」，今年9月29日正式熄燈，讓許多粉絲十分不捨。其實早在一年以前，老闆娘便已公開預告即將歇業的消息，「最近看到大家都在告別，『陽台』也要跟大家告別了。『陽台』的房東決定不續租了，到明年下半年吧，大約還有一年的時間。」
老闆娘同時表示，「我算是最幸運的房客，算算大約24年間，房東對我非常好，我心存感激。」「Balcony陽台Café」創立於2002年2月1日，開放的陽台區座位是最大特色，空間鋪陳走復古文青風，供應義式咖啡、茶品、啤酒與調酒、手工蛋糕餅乾、各式三明治等，是在地知名人氣咖啡館，也是許多實踐大學學生共同的青春記憶。
「Balcony陽台Café」不但手工餅乾、紅茶戚風、黑森林蛋糕、香蕉鬆糕等甜點，是多年來不敗熱銷品項，蘇格蘭奶油茶、1854茶、焦糖拿鐵、黑糖美式等飲品，也都是人氣之選，在熱門時段，小小的店面經常座無虛席。
雖然老闆娘已在一年以前預告將歇業，也公開表示，「這一年我會和平常一樣認真工作，也請大家把握。」但真正面臨告別的時刻，還是令粉絲相當不捨，紛紛在FB留下臨別贈言，「謝謝『陽台』陪伴我人生，從迷茫的青年人到更迷茫的中年人時期」、「謝謝『陽台』23年的陪伴、闆娘依舊優雅美麗如昔 !」、「昨天不敢去怕會哭。在熄燈後還是偷偷去『經過』了一趟」、「『陽台』簡直像是我在大直的家啊！這下子，我在大直真的沒家了…」其中也有粉絲敲碗表示，「期待接下來新的計畫」、「期待未來『陽台café』 能夠以不同的形式重現」、「再開請再通知公告啊（真捨不得）」。
