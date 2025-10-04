獨／「Balcony陽台Café」開業23年熄燈！粉絲不捨：我在大直沒有家了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Balcony陽台Café」大約有20個座位。圖／摘自「Balcony陽台Café」FB
「Balcony陽台Café」大約有20個座位。圖／摘自「Balcony陽台Café」FB

開業23年、位於台北大直實踐大學附近巷弄的質感咖啡館「Balcony陽台Café」，今年9月29日正式熄燈，讓許多粉絲十分不捨。其實早在一年以前，老闆娘便已公開預告即將歇業的消息，「最近看到大家都在告別，『陽台』也要跟大家告別了。『陽台』的房東決定不續租了，到明年下半年吧，大約還有一年的時間。」

老闆娘同時表示，「我算是最幸運的房客，算算大約24年間，房東對我非常好，我心存感激。」「Balcony陽台Café」創立於2002年2月1日，開放的陽台區座位是最大特色，空間鋪陳走復古文青風，供應義式咖啡、茶品、啤酒與調酒、手工蛋糕餅乾、各式三明治等，是在地知名人氣咖啡館，也是許多實踐大學學生共同的青春記憶。

「Balcony陽台Café」不但手工餅乾、紅茶戚風、黑森林蛋糕、香蕉鬆糕等甜點，是多年來不敗熱銷品項，蘇格蘭奶油茶、1854茶、焦糖拿鐵、黑糖美式等飲品，也都是人氣之選，在熱門時段，小小的店面經常座無虛席。

雖然老闆娘已在一年以前預告將歇業，也公開表示，「這一年我會和平常一樣認真工作，也請大家把握。」但真正面臨告別的時刻，還是令粉絲相當不捨，紛紛在FB留下臨別贈言，「謝謝『陽台』陪伴我人生，從迷茫的青年人到更迷茫的中年人時期」、「謝謝『陽台』23年的陪伴、闆娘依舊優雅美麗如昔 !」、「昨天不敢去怕會哭。在熄燈後還是偷偷去『經過』了一趟」、「『陽台』簡直像是我在大直的家啊！這下子，我在大直真的沒家了…」其中也有粉絲敲碗表示，「期待接下來新的計畫」、「期待未來『陽台café』 能夠以不同的形式重現」、「再開請再通知公告啊（真捨不得）」。

「Balcony陽台Café」位於台北市中山區大直街老公寓二樓。圖／摘自「Balcony陽台Café」FB
「Balcony陽台Café」位於台北市中山區大直街老公寓二樓。圖／摘自「Balcony陽台Café」FB
老闆娘親手製作的各式蛋糕，是多年來人氣品項。圖／摘自「Balcony陽台Café」FB
老闆娘親手製作的各式蛋糕，是多年來人氣品項。圖／摘自「Balcony陽台Café」FB

老闆娘 咖啡館 大直

延伸閱讀

太平青鳥書店22日熄燈 謝國樑盼公私協力活化空間

太平青鳥熄燈下一步？謝國樑：複合模式委外青年旅館也是方向

基隆太平青鳥熄燈下一步？ 謝國樑明勘查活化 童子瑋提青年旅舍

太平青鳥書店22日熄燈 基市府估年底上網招標

相關新聞

剪刀經濟催熱冷凍商機 從蛋餅皮到米其林辦桌菜拚出450億元

疫情催生出「剪刀經濟」，不出門卻得解決三餐——讓許多原本對冷凍食品存疑的消費者，開始跨出電商購物的第一步，習慣透過宅配囤...

全國電子50週年慶登場！指定大家電5折起 滿額加1元換購iPhone 17

全國電子邁入50週年，特別推出年度微電影《爸爸的風》，邀請曾執導《當男人戀愛時》的金獎導演殷振豪掌鏡，並由人氣演員溫妮主...

Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

家電科技品牌Dyson 1日正式在台推出迄今最纖巧的無線吸塵器Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛...

獨／「Balcony陽台Café」開業23年熄燈！粉絲不捨：我在大直沒有家了

開業23年、位於台北大直實踐大學附近巷弄的質感咖啡館「Balcony陽台Café」，今年9月29日正式熄燈，讓許多粉絲十...

秋味上桌！35歲新銳江丕禮掌勺 「君尹Brisé」秋季套餐演繹豐饒大地

經歷知名義、法餐廳紮實歷練的35歲新銳主廚江丕禮（Chef Pili），在接任「君尹Brisé」當代法式料理餐廳主廚後，...

跟著三宅一生IM MEN飛一波？台中特展GIVEN SPACE限期秀

重要的文化、精品展覽多在國際型大城市發表，但現在不必飛國外也能和精品0時差？原就在時裝領域有一席之地的三宅一生（ISSE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。