獨／「Balcony陽台Café」開業23年熄燈！粉絲不捨：我在大直沒有家了

開業23年、位於台北大直實踐大學附近巷弄的質感咖啡館「Balcony陽台Café」，今年9月29日正式熄燈，讓許多粉絲十分不捨。其實早在一年以前，老闆娘便已公開預告即將歇業的消息，「最近看到大家都在告別，『陽台』也要跟大家告別了。『陽台』的房東決定不續租了，到明年下半年吧，大約還有一年的時間。」

老闆娘同時表示，「我算是最幸運的房客，算算大約24年間，房東對我非常好，我心存感激。」「Balcony陽台Café」創立於2002年2月1日，開放的陽台區座位是最大特色，空間鋪陳走復古文青風，供應義式咖啡、茶品、啤酒與調酒、手工蛋糕餅乾、各式三明治等，是在地知名人氣咖啡館，也是許多實踐大學學生共同的青春記憶。

「Balcony陽台Café」不但手工餅乾、紅茶戚風、黑森林蛋糕、香蕉鬆糕等甜點，是多年來不敗熱銷品項，蘇格蘭奶油茶、1854茶、焦糖拿鐵、黑糖美式等飲品，也都是人氣之選，在熱門時段，小小的店面經常座無虛席。