秋味上桌！35歲新銳江丕禮掌勺 「君尹Brisé」秋季套餐演繹豐饒大地

經歷知名義、法餐廳紮實歷練的35歲新銳主廚江丕禮（Chef Pili），在接任「君尹Brisé」當代法式料理餐廳主廚後，推出第二套全新秋季菜單。有別於夏季套餐的寫意輕盈，秋季菜單以「豐饒大地」為核心主題，運用煙燻、發酵、炭烤與澄清等技法，將「焚煙、豐沃、野韻、潤澤」四大秋季意象轉化為味覺語言，刻畫台灣秋季風貌。秋季套餐即日起供應，提供平日午間6道式套餐2680元＋10%、晚間及假日午間9道式套餐3880元＋10%。

這次的全新秋季套餐，從開胃小點起屆令人驚喜連連。「穗芯 玉米、紅藜麥、南瓜子」塔殼中注入融合炙烤玉米、南瓜子、紅藜麥的玉米塔塔及香甜玉米慕斯，在穀物堅果甜香中展現秋日穀倉豐收意象。

可愛小豬造型的「豐脂 豬肉抹醬、 丁香、 薑餅」，在薑餅中夾入台灣黑毛豬肉抹醬調和鹽漬檸檬、丁香及榛果碎，油脂與酸香平衡得宜，令人會心一笑。「燼 菊芋、 康堤乳酪、烏魚子」黑色麵包粉包裹炸菊芋球，內餡是康堤起司與自製烏魚子餡，底下是煙燻稻草散發的煙燻氣息，彷彿來到秋季田野，在菊芋土壤氣息、起司奶香與烏魚子鹹鮮海味間感受秋意。

色彩瑰麗的「煙霞｜稻燻黃鰭鮪魚、魚子醬、葡萄柚、赤紫蘇」，底部鋪陳赤紫蘇與洛神花、卡本內紅酒醋製成的嫣紅醬汁，稻草輕燻賦予黃鰭鮪魚清雅煙燻及油脂香氣，疊加魚子醬鹹鮮顆粒感，佐以葡萄柚油醋與柴魚晶凍，爽朗清新。

一道「北海道帝王蟹、蕪菁、刺蔥、澄清湯」，以蝦蟹澄清湯展現秋意，並以埔里筊白筍、紅蕪菁，刺蔥綠油帶入草本氣息，平衡滿滿鮮味。「棲｜鵪鶉、蓮藕、大麥仁、黑蒜」是本季最出色的前菜之一。選用嘉義鵪鶉，腿肉採油封處理，多吃軟嫩，胸肉鑲嵌雞肉慕斯、蕈菇與開心果，風味獨具；底部大麥仁燉飯拌入蓮藕丁、青豆仁與蝦夷蔥，搭配黑蒜美乃滋與帶焦糖甜感的鵪鶉醬汁，層次豐富細膩，口感飽滿而優雅。

在主菜方面，主廚以秋季狩獵為靈感，「野韻｜紐西蘭鹿肉、栗子、酒漬葡萄乾、蕈菇精粹」選用紐西蘭鹿里肌，外層撒上杜松子粉炭火慢烤，醬汁以蕈菇濃縮後與鹿骨熬製，濃醇豐盈；搭配栗子泥與脆片，帶來季節甜潤滋味，一旁波特酒漬葡萄乾的肉桂香氣及松子堅果油脂，更賦予溫潤暖香。

加價680元，主餐可升級為「醇厚｜熊本赤牛、南瓜、焦化洋蔥、迷迭香」，特別選用日本珍稀褐毛和種的熊本赤牛，放牧飼育於阿蘇火山高原，風味清雅帶著獨特酸度，香煎至完美熟度搭配南瓜奶油乳酪慕斯、焦化洋蔥泥與榛果脆片，搭配上香氣襲人的迷迭香油與牛骨醬汁，風味醇厚卻不膩口，令人一試成癮。

前甜點「秋光、楊桃、四季春、菊花」也非常出色，將楊桃製成晶冰，搭配四季春茶奶酪與洋甘菊英式奶醬，輕煙飄渺間散發著菊花幽微清香，茶韻、奶香、楊桃果韻與菊花清香交疊，輕柔地洗滌味蕾。

甜點「森暮、牛肝菌、小藍莓、馬頓巧克力」主體為苦甜濃郁帶有堅果香氣的馬頓巧克力甘納許，搭配牛肝菌焦糖慕斯與可可巴芮脆片，再灑上牛肝菌粉與烤核桃，搭配酸甜藍莓果醬享用，苦甜交織中穿梭清新果酸，在濃郁中展現優雅平衡，細膩而耐人尋味。

◎君尹Brisé

．地址：台北市中山區建國北路一段92巷8號

．電話：02-2509-1070