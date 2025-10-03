剪刀經濟催熱冷凍商機 從蛋餅皮到米其林辦桌菜拚出450億元

疫情催生出「剪刀經濟」，不出門卻得解決三餐——讓許多原本對冷凍食品存疑的消費者，開始跨出電商購物的第一步，習慣透過宅配囤貨，從此冷凍料理走入日常；根據統計，台灣冷凍食品市場的普及率約86%，2023年約有450億元的商機。

探究凍食品需求成長的關鍵原因包括，便利性、品質穩定、美味與營養兼具；加上小家庭、單身族群快速增加，後疫情時代「居家備餐」與「囤貨」成為新習慣，冷凍食品因此躍升餐桌新寵。

市場趨勢也帶動物流產業，交通部資料顯示，2020年全台8.1萬輛營業貨車中，約有9,680輛專門負責冷藏與冷凍配送，年增幅高達41.9%，顯示低溫物流需求暴增，形成完整的冷凍食品生態鏈。

各大超商積極布局冷凍櫃，並推出小包裝商品以迎合小家庭與個人需求；電商平台則以名店聯名、米其林料理吸引消費者。

例如米其林推薦餐廳「錦霞樓」將紅燒花生豬腳、紹興筍乾封肉等「辦桌菜」轉型冷凍料理，登上momo賞星鮮專區後迅速爆紅。

冷凍食品市場的崛起，不只是消費習慣的轉變，更是零售與餐飲產業結構重組的縮影。當米其林星級大廚的手藝透過冷凍鏈路進入家庭餐桌，冷凍食品的附加價值被重新定義。