快訊

苗栗隨機殺人案…遭刺女童手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

聽新聞
0:00 / 0:00

剪刀經濟催熱冷凍商機 從蛋餅皮到米其林辦桌菜拚出450億元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
隨著物流網絡與品牌聯名深化，台灣冷凍食品市場規模持續升溫。圖/momo有什麼好買的FB社團提供
隨著物流網絡與品牌聯名深化，台灣冷凍食品市場規模持續升溫。圖/momo有什麼好買的FB社團提供

疫情催生出「剪刀經濟」，不出門卻得解決三餐——讓許多原本對冷凍食品存疑的消費者，開始跨出電商購物的第一步，習慣透過宅配囤貨，從此冷凍料理走入日常；根據統計，台灣冷凍食品市場的普及率約86%，2023年約有450億元的商機。

探究凍食品需求成長的關鍵原因包括，便利性、品質穩定、美味與營養兼具；加上小家庭、單身族群快速增加，後疫情時代「居家備餐」與「囤貨」成為新習慣，冷凍食品因此躍升餐桌新寵。

市場趨勢也帶動物流產業，交通部資料顯示，2020年全台8.1萬輛營業貨車中，約有9,680輛專門負責冷藏與冷凍配送，年增幅高達41.9%，顯示低溫物流需求暴增，形成完整的冷凍食品生態鏈。

各大超商積極布局冷凍櫃，並推出小包裝商品以迎合小家庭與個人需求；電商平台則以名店聯名、米其林料理吸引消費者。

例如米其林推薦餐廳「錦霞樓」將紅燒花生豬腳、紹興筍乾封肉等「辦桌菜」轉型冷凍料理，登上momo賞星鮮專區後迅速爆紅。

冷凍食品市場的崛起，不只是消費習慣的轉變，更是零售與餐飲產業結構重組的縮影。當米其林星級大廚的手藝透過冷凍鏈路進入家庭餐桌，冷凍食品的附加價值被重新定義。

消費 米其林 疫情 電商

延伸閱讀

人氣爆棚爽嗑100分鐘！ 10月添好運「699元港點吃到飽」台中、高雄再延長 這一間還不限平假日、5時段可衝

2025米其林必比登美食｜北到南精選８家必吃餐廳小吃，吃遍台灣經典風味！

台南牛肉湯缺貨潮！米其林必比登名店「西羅殿」宣布週休二日

獨／高雄這分局刑案證物冷凍庫竟放水餃 女督察員督勤查獲傻眼

相關新聞

剪刀經濟催熱冷凍商機 從蛋餅皮到米其林辦桌菜拚出450億元

疫情催生出「剪刀經濟」，不出門卻得解決三餐——讓許多原本對冷凍食品存疑的消費者，開始跨出電商購物的第一步，習慣透過宅配囤...

全國電子50週年慶登場！指定大家電5折起 滿額加1元換購iPhone 17

全國電子邁入50週年，特別推出年度微電影《爸爸的風》，邀請曾執導《當男人戀愛時》的金獎導演殷振豪掌鏡，並由人氣演員溫妮主...

Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

家電科技品牌Dyson 1日正式在台推出迄今最纖巧的無線吸塵器Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛...

跟著三宅一生IM MEN飛一波？台中特展GIVEN SPACE限期秀

重要的文化、精品展覽多在國際型大城市發表，但現在不必飛國外也能和精品0時差？原就在時裝領域有一席之地的三宅一生（ISSE...

白嘉莉美麗傳奇個人畫展高雄開展 吸引爆滿粉絲

風靡台灣與東南亞《國民女神》白嘉莉女士，今天在新光三越高雄左營店舉辦「白嘉莉美麗傳奇」藝術展，將展出到10月12日止，久...

日立藝思生活節限時3大優惠 購機最高現省7千 買冰箱再送萬元電動沙發

進入秋冬家電採購旺季，日立家電宣布自即日起至2026年1月31日止推出「日立藝思生活節」，優惠幅度超越周年慶！活動期間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。