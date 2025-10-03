全國電子50週年慶登場！指定大家電5折起　滿額加1元換購iPhone 17

全國電子邁入50週年，特別推出年度微電影《爸爸的風》，邀請曾執導《當男人戀愛時》的金獎導演殷振豪掌鏡，並由人氣演員溫妮主演。影片以「讓愛不只是瞬間，而是永恆的陪伴」為核心標語，透過細膩的故事情節，描繪祖孫相依為命的日常，邀請大眾一同感受揪感心的品牌核心價值：全國電子不僅是一個銷售家電的通路，更是陪伴家庭、守護溫度的好鄰居。影片完整版將於YouTube平台上架，影片連結為https://youtu.be/q1XlE2D1qQc。

全國電子並將「陪伴」的理念延伸到真實社會中，攜手華山基金會發起「社區送暖募集活動」，即日起至11月15日民眾可將愛心物資（民生用品、全新小家電）送至全台全國電子門市，將透過華山基金會志工送達需要幫助的長輩家中。多年來，全國電子長期深耕公益，已送暖關懷超過1,000位長輩。

針對近期花蓮地區的嚴重災情，全國電子更進一步加碼在花蓮區門市展開專案募集，所有募集物資將統一轉交至華山基金會光復站，並由志工親手送達災區長輩，讓「一點心意，電亮溫暖」不只是口號，而是即時抵達第一線的行動，協助長輩安度難關。

另一方面，全國電子也攜手Dyson推出 「全國傳愛馨．戴舊來換新」 活動。10月31日前消費者持Dyson舊機於全國電子換購指定新品，不僅可獲得3,000點全國電子會員點數（1點=1元），同時每售出一台新品，全國電子與Dyson更會共同加碼捐出200元給勵馨基金會。

為了感謝消費者長年支持，全國電子10月4日至10月13日推出為期10天的週年慶檔期優惠。大家電優惠率先登場，指定大家電5折起，全館家電同步推出9折優惠，更設計了「滿額加一元換購iPhone 17」的活動。全國電子APP行動支付加碼好康，10月底前凡使用全國電子APP綁定任一信用卡，單筆滿萬元即可獲得100點會員點數（限500名）。若使用指定信用卡，單筆消費還能最高再獲得3,000點回饋。

在冰箱與洗衣機方面，全國電子推出「冰洗慶典」專案。購買指定機型除了能獲得實用好禮，還能登錄加碼獲得1,000點會員點數。指定滾筒洗衣機加碼抽LG微波爐、指定日製冰箱抽三菱電機冷凍櫃。至於數位3C產品，全國電子推出指定筆電最低67折的優惠，並提供舊換新最高折抵19,500元的回饋方案。消費滿萬元還有機會抽中蘭城晶英酒店一泊二食。

冬季冷暖空調優惠開打，不僅有原廠好禮相送，更可搭配政府節能補助最高再省5,000元，並提供8年延長保固及總統級精緻安裝服務。中秋檔期的小家電也不容錯過，包含烤盤、調理機、電火鍋、果汁機、烤箱、微波爐以及食品生鮮等品類，消費滿額即享好禮。

全國電子週年慶還有豐富的門市活動，活動期間前往全台任一門市電視牆拍照打卡並上傳至社群平台，即可參加抽獎，最大獎為65吋4K大電視，買電視再抽最高7萬元免單。

在廚衛家電部分，全國電子指定洗碗機、瓦斯爐、抽油煙機、熱水器等皆加碼贈送好禮。針對飲水需求，品牌推出「新升級飲水生活」專案，凡購買指定兩萬元以上廚下淨水設備即有機會抽中iRobot高階掃拖機器人。