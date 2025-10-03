跟著三宅一生IM MEN飛一波？台中特展GIVEN SPACE限期秀

重要的文化、精品展覽多在國際型大城市發表，但現在不必飛國外也能和精品0時差？原就在時裝領域有一席之地的三宅一生（ISSEY MIYAKE）旗下男裝品牌IM MEN近期在台中GIVEN SPACE舉辦了為期一個月的品牌特展與快閃店，將IM MEN曾在巴黎、東京、大阪與柏林發表的特展移師台灣，更帶人一窺品牌服裝設計細節，近距離欣賞服裝材料與剪裁輪廓。

IM MEN屬於ISSEY MIYAKE三宅一生旗下品牌，持續探索關於布料、線條、觸感、輪廓的無限可能性。現場並展出品牌2025秋冬的Fly、Heron、Ksuri與Metallic Ultra Boa四大系列。其中Fly系列使用品牌開發的Air布料基礎的進一步成果，部份為植物纖維，並以完整一塊布設計出和風大衣，不產生多餘材料、不浪費，同時兼具穿著時的舒適輕快；Heron系列則有著長襬、翻領的俐落輪廓，並使用由日本東麗株式會社所研發、100%植物基聚酯為材料的Ultrasuede®面料，大衣以摺疊與壓扣設計賦予了袖身、領口的立體感，由其大衣部分區塊再具備漸層排列圓孔，透氣輕快，也合適於冷暖變化的秋日。不容錯過的亮點更有結合Ultrasuede®、再生羊毛刷毛與合成纖維的Metallic Ultra Boa系列繭型外套，外套表面散發著金屬箔印刷呈現的光澤感，展現非典型的男性俐落與陽剛氣質。