白嘉莉美麗傳奇個人畫展高雄開展 吸引爆滿粉絲

風靡台灣與東南亞《國民女神》白嘉莉女士，今天在新光三越高雄左營店舉辦「白嘉莉美麗傳奇」藝術展，將展出到10月12日止，久違的白嘉莉不但親自出席活動介紹自己的作品，還帶領大家欣賞自己的經典畫作，這次展出更首次公開最新創作系列──「馬上有錢花」系列、「紅魚系列」以及充滿喜氣的「旺財搖錢樹」，展現她融合東西方藝術語彙的獨特風格，現場吸引爆滿粉絲前來，想要一睹大明星藝術家的風采。

白嘉莉是演藝圈的傳奇人物，有最美麗的節目主持人稱號，但在如日中天之際，嫁給印尼排名前十大富商黃雙安，過著神仙般生活，但在先夫離世後，她回台灣潛心作畫，白嘉莉坦言自己心境很落寞，重拾畫筆後沉浸在繪畫天地中，每次開畫展，都有好多朋友支持，她說這將是她人生最後一次畫展，希望粉絲也能來參與她最後一次盛會。 資深藝人白嘉莉今天在高雄開個人畫展，吸引不少粉絲前來。記者劉學聖／攝影 資深藝人白嘉莉今天在高雄開個人畫展，吸引不少粉絲前來。記者劉學聖／攝影 資深藝人白嘉莉今天在高雄開個人畫展，吸引不少粉絲前來。記者劉學聖／攝影