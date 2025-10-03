日立藝思生活節限時3大優惠 購機最高現省7千 買冰箱再送萬元電動沙發

進入秋冬家電採購旺季，日立家電宣布自即日起至2026年1月31日止推出「日立藝思生活節」，優惠幅度超越周年慶！活動期間，購買指定商品最高可省7,000元（含政府貨物稅減免），還有萬元電動沙發、5,000元即享券及質感廚具組等多重好禮，祭出全方位回饋。

本次活動主打多款明星商品，其中網路熱銷、具濕拖功能的全能洗地吸塵器PVXHW4P也在優惠名單內，僅1.95公斤的極輕巧設計結合多種運作模式、防纏結毛刷，兼具乾吸與濕拖功，並且全線路免手清洗能，上市以來銷售額突破700萬元。

活動期間推出三大優惠回饋，包括購買日本製旗艦冰箱RZXC740KJ，即可獲贈價值超過萬元的電動沙發。具741公升超大容量，搭載日立真空保鮮技術與觸控自動雙開門設計，每一口都像剛買回家般新鮮，輕鬆享受「美味藏鮮工藝」。

另外，選購日本製過熱水蒸氣烘烤微波爐MROBK5000AT，或日本製滾筒洗脫烘BD-SX120HJ/BDSX120HJR，除可獲得3,000元藝思即享券，購買指定滾筒洗脫烘機種更可加碼再領2,000元，合計最高現省5,000元。

日本製烘烤微波爐配備415道菜單自動行程與20道台灣專屬料理行程，可雙重感測食材重量及溫度均勻受熱，並具業界唯一全自動烘培模式；日本製滾筒洗脫烘則主打「完美清潔力」及「人性化設計」，以「風熨斗烘衣科技」深層潔淨並撫平衣物皺褶，打造節能又高效的洗衣體驗。

第三重好康優惠則鎖定家庭清潔市場，購買多合一全能洗地吸塵器PVXHW4P，即贈輕量可拆式鍋具5件組，強調「打掃與料理皆能展現優雅新美學」。

活動期間同步規劃實體體驗活動，10月8日至9日於新光三越台北南西本館舉辦「日立藝思生活節」體驗展，邀請品牌好友9m88現身與粉絲互動。現場設有時尚拍貼冰箱、洗衣機與吸塵器等互動裝置，打卡分享還可獲得冰箱造型冰棒。

此外，10月11日至11月23日期間，日立將於全台多場音樂祭設置體驗區，可體驗到「全台第一台品牌時尚拍貼冰箱」，享受音樂祭氛圍同時也能體驗美好的理想生活。更多活動詳情，民眾可關注日立家電官方粉絲團。