獨／亞洲最佳女主廚陳嵐舒餐廳「小樂沐」熄燈！粉絲嘆來不及道別
由亞洲最佳女主廚陳嵐舒打造的法式餐飲品牌「小樂沐Le Côté LM」，驚傳在今年9月正式熄燈，令粉絲相當惋惜。餐廳歇業的主要原因，是由於陳嵐舒近幾年搬遷到台北定居，生活重心北移，由於長期無法親自坐鎮台中管理，她最終選擇以歇業收場，為這段餐飲旅程劃下句點。
「小樂沐Le Côté LM」創設於2020年12月，就位於台中市存中街頂級法式料理餐廳「樂沐Le Mout」舊址，希望以當代法式餐酒館料理（Bistronomy）的型態，供應充滿嵐舒風（Lanshu Style）的當代法式美饌。
相對於「樂沐Le Mout」的fine dining定位，「小樂沐Le Côté LM」訴求的是更為輕鬆自在的餐飲體驗，從步入充滿綠意的戶外庭院開始，便能夠感受到一股自然且慵懶悠閒的法式氛圍。米白色調為主的空間鋪陳搭配開放式的廚房設計，散發出溫暖優雅又愜意的氣息。
餐廳除供應套餐外，也接受單點，並供應多款以自然酒為主的葡萄酒佐餐。「小樂沐Le Côté LM」在《臺灣米其林指南 2024》、《臺灣米其林指南 2025》連續兩年都獲得「入選」餐廳肯定，不料8月底才獲得《臺灣米其林指南》殊榮，9月份卻寫下句點，令喜歡「樂沐Le Mout」與「小樂沐Le Côté LM」的老朋友與新朋友，都相當不捨。
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
