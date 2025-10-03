快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／亞洲最佳女主廚陳嵐舒餐廳「小樂沐」熄燈！粉絲嘆來不及道別

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「小樂沐 Le Côté LM」在2020年12月時開幕的團隊陣容。圖／小樂沐提供
「小樂沐 Le Côté LM」在2020年12月時開幕的團隊陣容。圖／小樂沐提供

由亞洲最佳女主廚陳嵐舒打造的法式餐飲品牌「小樂沐Le Côté LM」，驚傳在今年9月正式熄燈，令粉絲相當惋惜。餐廳歇業的主要原因，是由於陳嵐舒近幾年搬遷到台北定居，生活重心北移，由於長期無法親自坐鎮台中管理，她最終選擇以歇業收場，為這段餐飲旅程劃下句點。

「小樂沐Le Côté LM」創設於2020年12月，就位於台中市存中街頂級法式料理餐廳「樂沐Le Mout」舊址，希望以當代法式餐酒館料理（Bistronomy）的型態，供應充滿嵐舒風（Lanshu Style）的當代法式美饌。

相對於「樂沐Le Mout」的fine dining定位，「小樂沐Le Côté LM」訴求的是更為輕鬆自在的餐飲體驗，從步入充滿綠意的戶外庭院開始，便能夠感受到一股自然且慵懶悠閒的法式氛圍。米白色調為主的空間鋪陳搭配開放式的廚房設計，散發出溫暖優雅又愜意的氣息。

餐廳除供應套餐外，也接受單點，並供應多款以自然酒為主的葡萄酒佐餐。「小樂沐Le Côté LM」在《臺灣米其林指南 2024》、《臺灣米其林指南 2025》連續兩年都獲得「入選」餐廳肯定，不料8月底才獲得《臺灣米其林指南》殊榮，9月份卻寫下句點，令喜歡「樂沐Le Mout」與「小樂沐Le Côté LM」的老朋友與新朋友，都相當不捨。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

充滿綠意的戶外庭院，呈現自然且慵懶悠閒的法式氛圍。圖／小樂沐提供
充滿綠意的戶外庭院，呈現自然且慵懶悠閒的法式氛圍。圖／小樂沐提供
「小樂沐 Le Côté LM」空間鋪陳以米白色調為主，散發出溫暖優雅又愜意的氣息。圖／小樂沐提供
「小樂沐 Le Côté LM」空間鋪陳以米白色調為主，散發出溫暖優雅又愜意的氣息。圖／小樂沐提供
「七味乳鴿、酸豇豆、白舞茸、紅薏仁」是開幕時的人氣菜色。圖／小樂沐提供
「七味乳鴿、酸豇豆、白舞茸、紅薏仁」是開幕時的人氣菜色。圖／小樂沐提供

樂沐 餐廳 米其林

延伸閱讀

太平青鳥熄燈下一步？謝國樑：複合模式委外青年旅館也是方向

基隆太平青鳥熄燈下一步？ 謝國樑明勘查活化 童子瑋提青年旅舍

太平青鳥書店22日熄燈 基市府估年底上網招標

嘉市老書局鴻圖書局熄燈1年 王品集團2品牌承租進駐美食市場競爭

相關新聞

Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

家電科技品牌Dyson 1日正式在台推出迄今最纖巧的無線吸塵器Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛...

獨／亞洲最佳女主廚陳嵐舒餐廳「小樂沐」熄燈！粉絲嘆來不及道別

由亞洲最佳女主廚陳嵐舒打造的法式餐飲品牌「小樂沐Le Côté LM」，驚傳在今年9月正式熄燈，令粉絲相當惋惜。餐廳歇業...

限定10月參團遊歐享好禮 小資省錢還能拿免費餐券

歐洲旅遊向來是旅者的夢想國度，但受到全球通膨影響，旅遊成本越來越高，有旅遊業者趁年底旅遊旺季，特別舉辦歐洲周年慶活動，有...

寶石面、38毫米萬年曆「大招」連發慶150周年！愛彼加碼2026前進WWG

2025年是個重要年份，多個瑞士高級製表品牌都在今年紀念重要周年紀念，像是非屬單一集團、獨立營運的愛彼（Audemars...

體壇四天王、組合！HUBLOT最新品牌大使 美式足球超巨星到位了！

瑞士高級運動表品牌HUBLOT從表款、設計、整體風格總與精密、挑戰極限的運動精神息息相關，品牌近日宣布，已邀請美式足球P...

現代藝術的永恆魅力！PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶香港展

瑞士精品品牌伯爵（PIAGET），日前於香港舉Shapes of Extraleganza頂級珠寶系列亞太發表會，是該系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。