限定10月參團遊歐享好禮 小資省錢還能拿免費餐券

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
世邦歐洲周年慶狂歡5重奏，購買義大利等行程，即贈和牛涮餐券每人一張。世邦旅遊提供
歐洲旅遊向來是旅者的夢想國度，但受到全球通膨影響，旅遊成本越來越高，有旅遊業者趁年底旅遊旺季，特別舉辦歐洲周年慶活動，有送小費、第2人下訂最高減1.6萬，或是直接送餐券等，減輕遊客一圓歐洲旅遊的負擔，期限僅在10月份。

世邦旅遊歐洲線控協理周祖修表示，世邦旅遊多年以來，為長榮航空歐洲聯營品牌《魅力歐洲》的操作業者聯營中心，規劃歐洲旅行程擁有豐富的資歷及市場最豐沛的資源。為了回饋市場，特別於10月份舉辦「世邦歐洲週年慶 狂歡5重奏」超級優惠活動，不同的歐洲旅遊行程都加碼提供最超值的優惠。

旅客報名參加葡萄牙10天的行程就送小費，採用土耳其航空轉機前往葡萄牙，以雙點進出的優勢，行程安排不走回頭路，省下的時間可深度探訪南歐葡萄牙之美。或是參加北歐極光之旅、2026春節過年出團的多個歐洲行程等，提供最高第2人減1.6萬元的優惠。

另外也可參加指定團型及出發日，直接每個人享有3,000元的折價優惠，包括法瑞義、奧捷雙國及義大利單國等。若參加冬季短天數的巴黎拜金女7天、超值英倫時尚7天的行程，隨團的每位團員可享歐洲特色伴手禮，每人贈送一瓶Jo Malone枕頭噴霧(香味隨機)。餐團更直接贈送王品集團旗下餐廳和牛涮餐券，每人一張，行程包括奧捷10天、慕尼黑輕旅行8天、浪漫北義8天等。

