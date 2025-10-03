快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

寶石面、38毫米萬年曆「大招」連發慶150周年！愛彼加碼2026前進WWG

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
愛彼除今年迎向品牌150周年紀念，並宣布將參加2026日內瓦Watches and Wonders表展，提前點燃了來年計劃亮點。圖／Audemars Piguet提供
愛彼除今年迎向品牌150周年紀念，並宣布將參加2026日內瓦Watches and Wonders表展，提前點燃了來年計劃亮點。圖／Audemars Piguet提供

2025年是個重要年份，多個瑞士高級製表品牌都在今年紀念重要周年紀念，像是非屬單一集團、獨立營運的愛彼（Audemars Piguet）便在今年邁向150周年紀，品牌除了舉辦盛大紀念，近日再發表新款38毫米的Royal Oak萬年曆與華麗寶石面盤的CODE 11.59限量表，展現時光新象。

華麗的寶石、半寶石面盤曾是1970年代表款風潮，展現手表在精密外的裝飾與戲劇性。三只新款CODE 11.59腕表選用了紅寶石根、藍色方鈉石、綠色孔雀石為面盤材質，並分別運用18K白金、玫瑰金與黃金為表殼再搭配面盤同色皮表帶，並以寶石的光澤質地和六點鐘方向的飛行陀飛輪相輝映。三款38毫米的萬年曆腕表則悄悄向近年增溫的中性尺寸風潮接軌；其中以綠色面盤、浮雕搭配18K玫瑰金表殼的CODE 11.59萬年曆使用7138自動上鍊機芯，除具備複雜的萬年曆功能、天文月相，自動盤亦融入系列圓形表殼特色；另兩只同為38毫米的Royal Oak萬年曆腕表則使用7136自動上鍊萬年曆機芯，並於自動盤設計融入八角形、稜角分明的結構感，精鋼表殼搭配淺藍色面盤、玫瑰金表殼則搭配米色面盤，三只複雜功能表款皆可以單一表冠完成所有調整，御繁於簡、三款各限量150只。

於此同時愛彼（Audemars Piguet）再宣佈，將參加2026年的「鐘表與奇蹟」（Watches and Wonders）日內瓦展會。展會預計將在2026年4月14至20日期間舉辦，是集Richemont、LVMH兩大集團以及與數十個獨立製表品牌全世界最大規模展會；而愛彼也預告將以品牌特色的「分工製表」（établissage）體系為靈感成立專屬展區，並帶來互動體驗，在品牌150周年時刻，重新帶人探索愛彼積累百年的工藝、傳統與新創，且讓人拭目以待。

Audemars Piguet Royal Oak皇家橡樹系列38毫米自動上鏈萬年曆，精鋼、7136自動上鍊萬年曆機芯、限量150只，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供
Audemars Piguet Royal Oak皇家橡樹系列38毫米自動上鏈萬年曆，精鋼、7136自動上鍊萬年曆機芯、限量150只，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供
CODE 11.59系列自動上鏈飛行陀飛輪孔雀石面盤款，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供
CODE 11.59系列自動上鏈飛行陀飛輪孔雀石面盤款，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供
愛彼發表了新款Royal Oak皇家橡樹系列38毫米自動上鏈萬年曆腕表，以中性尺寸接軌時代風潮。圖／Audemars Piguet提供
愛彼發表了新款Royal Oak皇家橡樹系列38毫米自動上鏈萬年曆腕表，以中性尺寸接軌時代風潮。圖／Audemars Piguet提供
CODE 11.59系列自動上鏈飛行陀飛輪紅寶石根面盤款，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供
CODE 11.59系列自動上鏈飛行陀飛輪紅寶石根面盤款，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供

品牌 腕表 綠色

延伸閱讀

現代藝術的永恆魅力！PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶香港展

手上的藍調時光二重奏！RICHARD MILLE賽事風RM 30-01腕表添新色

台南女律師被控參與假寶石投資詐團 今移審150萬交保

台南女律師被控參與假寶石投資詐團 檢方偵結求刑8年

相關新聞

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成114年第3季3車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛包含LEXUS RX、M...

Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

家電科技品牌Dyson 1日正式在台推出迄今最纖巧的無線吸塵器Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛...

限定10月參團遊歐享好禮 小資省錢還能拿免費餐券

歐洲旅遊向來是旅者的夢想國度，但受到全球通膨影響，旅遊成本越來越高，有旅遊業者趁年底旅遊旺季，特別舉辦歐洲周年慶活動，有...

寶石面、38毫米萬年曆「大招」連發慶150周年！愛彼加碼2026前進WWG

2025年是個重要年份，多個瑞士高級製表品牌都在今年紀念重要周年紀念，像是非屬單一集團、獨立營運的愛彼（Audemars...

體壇四天王、組合！HUBLOT最新品牌大使 美式足球超巨星到位了！

瑞士高級運動表品牌HUBLOT從表款、設計、整體風格總與精密、挑戰極限的運動精神息息相關，品牌近日宣布，已邀請美式足球P...

現代藝術的永恆魅力！PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶香港展

瑞士精品品牌伯爵（PIAGET），日前於香港舉Shapes of Extraleganza頂級珠寶系列亞太發表會，是該系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。