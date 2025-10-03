寶石面、38毫米萬年曆「大招」連發慶150周年！愛彼加碼2026前進WWG

2025年是個重要年份，多個瑞士高級製表品牌都在今年紀念重要周年紀念，像是非屬單一集團、獨立營運的愛彼（Audemars Piguet）便在今年邁向150周年紀，品牌除了舉辦盛大紀念，近日再發表新款38毫米的Royal Oak萬年曆與華麗寶石面盤的CODE 11.59限量表，展現時光新象。

華麗的寶石、半寶石面盤曾是1970年代表款風潮，展現手表在精密外的裝飾與戲劇性。三只新款CODE 11.59腕表選用了紅寶石根、藍色方鈉石、綠色孔雀石為面盤材質，並分別運用18K白金、玫瑰金與黃金為表殼再搭配面盤同色皮表帶，並以寶石的光澤質地和六點鐘方向的飛行陀飛輪相輝映。三款38毫米的萬年曆腕表則悄悄向近年增溫的中性尺寸風潮接軌；其中以綠色面盤、浮雕搭配18K玫瑰金表殼的CODE 11.59萬年曆使用7138自動上鍊機芯，除具備複雜的萬年曆功能、天文月相，自動盤亦融入系列圓形表殼特色；另兩只同為38毫米的Royal Oak萬年曆腕表則使用7136自動上鍊萬年曆機芯，並於自動盤設計融入八角形、稜角分明的結構感，精鋼表殼搭配淺藍色面盤、玫瑰金表殼則搭配米色面盤，三只複雜功能表款皆可以單一表冠完成所有調整，御繁於簡、三款各限量150只。