體壇四天王、組合！HUBLOT最新品牌大使 美式足球超巨星到位了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Big Bang系列20周年UNICO限量版鈦金陶瓷款，限量500只，67萬4,000元。圖／HUBLOT提供
Big Bang系列20周年UNICO限量版鈦金陶瓷款，限量500只，67萬4,000元。圖／HUBLOT提供

瑞士高級運動表品牌HUBLOT從表款、設計、整體風格總與精密、挑戰極限的運動精神息息相關，品牌近日宣布，已邀請美式足球Patrick Mahomes成為最新品牌大使，並推薦了Big Bang系列20周年的多只UNICO限量腕表，展現從球場到手腕的硬派強悍風格。

HUBLOT原本就擁有三位當今體壇頂級明星為品牌家族成員，包含8面奧運會金牌、唯一連續三屆奧運贏得男子100公尺和200公尺金牌的Usain Bolt，坐擁當今最多大滿貫冠軍的職業網球球星Novak Djokovic，現為西甲俱樂部皇家馬德里一員並擔任法國國家足球隊隊長的Kylian Mbappé；而本次加盟的Patrick Mahomes更是兩屆NFL MVP、三屆超級盃冠軍，宛如讓HUBLOT家族中聚齊體壇四天王，翻開品牌全新一頁。

Mahomes在與HUBLOT團隊碰面後並表示，自己的四分為生涯與HUBLOT宇舶精神正有其相通之處：「我上場時以不同於傳統的方式演繹角色，堅守自我、勇敢展現信念，這是我在球場上的態度；而HUBLOT宇舶表始終忠於自己，並閃耀出與眾不同的光芒。」同時他也分享最喜歡的HUBLOT宇舶表是Big Bang 20周年UNICO限量版皇金陶瓷款，表款在金色中閃耀了一抹紅、象徵力量與榮耀。

在最新HUBLOT官方形象照片中，Patrick Mahomes並配戴上了包含Big Bang 20周年UNICO限量版的皇金版、鈦金版或Big Bang UNICO陶瓷計時碼表白色款。Big Bang系列今年問世正好迎向20周年，系列以宇宙大爆炸的Big Bang理論為靈感共鳴，展現出炸裂的衝擊性姿態，UNICO陶瓷計時碼表白色款以拋光白色陶瓷搭配MHUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時機芯，精密複雜之外、One-Click快拆裝置也展現了美式足球隊形變換與急速奔馳時的輕快。

Big Bang 20周年UNICO限量版的皇金版、鈦金版則皆是為了系列20周年紀念所發表，前者運用HUBLOT品牌獨家「皇金」具溫潤色澤，後者則運用輕快強硬的鈦金屬結合陶瓷，兩款機芯皆特別使用MHUB1280.20YEARS的UNICO自動上鍊飛返計時機芯，自動盤並刻有20 Years Hublot Big Bang字樣，向BIG BANG系列也向HUBLOT輕快說聲：生日快樂！

Big Bang系列20周年UNICO限量版皇金陶瓷款的表背可欣賞機芯的特殊細節，包含特殊的快慢針調整機制、以及自動盤上的20周年紀念字樣。圖／HUBLOT提供
Big Bang系列20周年UNICO限量版皇金陶瓷款的表背可欣賞機芯的特殊細節，包含特殊的快慢針調整機制、以及自動盤上的20周年紀念字樣。圖／HUBLOT提供
美式足球明星Patrick Mahomes甫成為HUBLOT品牌大使。圖／HUBLOT提供
美式足球明星Patrick Mahomes甫成為HUBLOT品牌大使。圖／HUBLOT提供
現年30歲、身為美式足球堪薩斯酋長隊一員的美式足球明星Patrick Mahomes，同時也是隊中的四分衛、職業生涯如日中天。圖／HUBLOT提供
現年30歲、身為美式足球堪薩斯酋長隊一員的美式足球明星Patrick Mahomes，同時也是隊中的四分衛、職業生涯如日中天。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang UNICO陶瓷計時碼表，42毫米、白色陶瓷、MHUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時機芯，時間顯示與計時碼表功能，74萬6,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang UNICO陶瓷計時碼表，42毫米、白色陶瓷、MHUB1280 UNICO自動上鍊飛返計時機芯，時間顯示與計時碼表功能，74萬6,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang系列20周年UNICO限量版皇金陶瓷款，43毫米、18K皇金、MHUB1280.20YEARS：UNICO自動上鍊飛返計時機芯，時間顯示與計時碼表功能，限量250只，124萬5,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang系列20周年UNICO限量版皇金陶瓷款，43毫米、18K皇金、MHUB1280.20YEARS：UNICO自動上鍊飛返計時機芯，時間顯示與計時碼表功能，限量250只，124萬5,000元。圖／HUBLOT提供

