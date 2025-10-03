現代藝術的永恆魅力！PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶香港展

瑞士精品品牌伯爵（PIAGET），日前於香港舉Shapes of Extraleganza頂級珠寶系列亞太發表會，是該系列作品今年7月於巴塞隆納首度曝光後、全球巡迴的第二站。該系列51件作品中共有30多件來港展出，其中包括系列之前未曾曝光過的新作。品牌摯友林依晨也特地出席鑑賞，並演繹了Flowing Curves項鍊和戒指，以及Gleaming Shapes耳環。

●Shapes of Extraleganza奢華與優雅的具體呈現

在籌備150周年誌慶之際，伯爵回顧品牌最活躍的60、70年代，希望透過新作重新深入探索當時大膽前衛與輪廓解構的核心精髓，因而催生出這一共三個篇章的Extraleganza系列。此獨創字由意為高調奢華的Extravaganze與象徵優雅的Elegance組合而成，旨在透過工藝的累積，成就對美的極致追求。

Shapes of Extraleganza是繼2024年Essence of Extraleganza頂級珠寶系列問世之後的第二部曲。有別於去年以人物故事為主旨，Shapes of Extraleganza著重於「形姿妙舞」，透過玩味廓形、色彩、質地、光影與體積，聚焦形狀概念的無限變化。

林依晨所配戴的Flowing Curves套組，便是70年代新表現主義對於回歸自然潮流的煥新詮釋。其設計靈感汲取自匈牙利建築師Antti Lovag在1979年創作的「泡泡宮」（Palais Bulles） 建築，以有機和感性挑戰傳統規範；Flowing Curves項鍊採用堅硬剛強的K金來展現流暢彎曲的線條，表面裝飾的手工錘紋於光影流動中形成彷如動態的視覺效果，同時也是對經典「Decor Palace 宮廷式雕刻飾紋」工藝的延伸與致敬。項鍊共鑲嵌19顆Yves Piaget鍾情之黑色蛋白石，其迷人遊彩與中央逾9克拉的枕形切割馬達加斯加藍寶石的切面，既對比又互補。項鍊金屬更採用工序繁複的傳統脫蠟法製作，過程中必須針對保持原石形狀的蛋白石打造完美貼合的爪鑲底座，是最具挑戰之處。

●精湛工藝體現當代藝術精神

Extraordinary Rose則是以伯爵的精神象徵PIAGET ROSE為主角，也是伯爵再次攜手法國羽飾工藝大師Nelly Saunier、薈萃金工和羽飾工藝的驚艷傑作。漸層暈染的白色鵝毛，展現了柔軟與堅硬等多重衝突和對比構築成的美，花瓣微微捲起、花朵迎風顫動的姿態，彰顯出花蕊中央紅色尖晶石的通透與清新。

Goldy Twirl的發想借鑒了品牌60年代的手鐲，融會當代美學的有機線條、大膽色彩和金質工藝，玫瑰金漩渦般的狂放曲線成為黑色蛋白石的畫布，襯托出丹泉石獨特的紫色調，營造出獨特的自由和動態魅力。與此形成鮮明對比的則是Graphic Prism的乾淨線條和精確形狀，猶如將荷蘭畫家蒙德里安（Mondrian）縱橫交織成的格磚以鑽石和祖母綠呈現，讓主題聚焦於「形狀」，從側面看階梯狀的造型讓格狀變成立體，營造出瑰麗的建築感。

Gleaming Shapes則將孟菲斯設計師團隊經典的卡爾頓書櫃，以花式切割鑽石微型化，不著痕跡地成為一條充滿巧思的項鍊；Curved Artistry結合綠玉髓和品牌首度運用於高級珠寶中的隕石，以無限延伸的反轉和鏡像延伸，呈現出普普藝術的前衛風格。Venilia鉑金蛋白石鑽石套組運用扭轉的元素，以柔和有機的線條展現出水往下流動的視覺效果，一面鑲鑽、另一側鑲嵌蛋白石的手法，讓珠寶在陽光下展現出柔和又清澈透明的動人之美。