快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

現代藝術的永恆魅力！PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶香港展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Essence Of Extraleganza頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石項鍊，獨一無二之作。記者孫曼／攝影
Essence Of Extraleganza頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石項鍊，獨一無二之作。記者孫曼／攝影

瑞士精品品牌伯爵（PIAGET），日前於香港舉Shapes of Extraleganza頂級珠寶系列亞太發表會，是該系列作品今年7月於巴塞隆納首度曝光後、全球巡迴的第二站。該系列51件作品中共有30多件來港展出，其中包括系列之前未曾曝光過的新作。品牌摯友林依晨也特地出席鑑賞，並演繹了Flowing Curves項鍊和戒指，以及Gleaming Shapes耳環。

●Shapes of Extraleganza奢華與優雅的具體呈現

在籌備150周年誌慶之際，伯爵回顧品牌最活躍的60、70年代，希望透過新作重新深入探索當時大膽前衛與輪廓解構的核心精髓，因而催生出這一共三個篇章的Extraleganza系列。此獨創字由意為高調奢華的Extravaganze與象徵優雅的Elegance組合而成，旨在透過工藝的累積，成就對美的極致追求。

Shapes of Extraleganza是繼2024年Essence of Extraleganza頂級珠寶系列問世之後的第二部曲。有別於去年以人物故事為主旨，Shapes of Extraleganza著重於「形姿妙舞」，透過玩味廓形、色彩、質地、光影與體積，聚焦形狀概念的無限變化。

林依晨所配戴的Flowing Curves套組，便是70年代新表現主義對於回歸自然潮流的煥新詮釋。其設計靈感汲取自匈牙利建築師Antti Lovag在1979年創作的「泡泡宮」（Palais Bulles） 建築，以有機和感性挑戰傳統規範；Flowing Curves項鍊採用堅硬剛強的K金來展現流暢彎曲的線條，表面裝飾的手工錘紋於光影流動中形成彷如動態的視覺效果，同時也是對經典「Decor Palace 宮廷式雕刻飾紋」工藝的延伸與致敬。項鍊共鑲嵌19顆Yves Piaget鍾情之黑色蛋白石，其迷人遊彩與中央逾9克拉的枕形切割馬達加斯加藍寶石的切面，既對比又互補。項鍊金屬更採用工序繁複的傳統脫蠟法製作，過程中必須針對保持原石形狀的蛋白石打造完美貼合的爪鑲底座，是最具挑戰之處。

●精湛工藝體現當代藝術精神

Extraordinary Rose則是以伯爵的精神象徵PIAGET ROSE為主角，也是伯爵再次攜手法國羽飾工藝大師Nelly Saunier、薈萃金工和羽飾工藝的驚艷傑作。漸層暈染的白色鵝毛，展現了柔軟與堅硬等多重衝突和對比構築成的美，花瓣微微捲起、花朵迎風顫動的姿態，彰顯出花蕊中央紅色尖晶石的通透與清新。

Goldy Twirl的發想借鑒了品牌60年代的手鐲，融會當代美學的有機線條、大膽色彩和金質工藝，玫瑰金漩渦般的狂放曲線成為黑色蛋白石的畫布，襯托出丹泉石獨特的紫色調，營造出獨特的自由和動態魅力。與此形成鮮明對比的則是Graphic Prism的乾淨線條和精確形狀，猶如將荷蘭畫家蒙德里安（Mondrian）縱橫交織成的格磚以鑽石和祖母綠呈現，讓主題聚焦於「形狀」，從側面看階梯狀的造型讓格狀變成立體，營造出瑰麗的建築感。

Gleaming Shapes則將孟菲斯設計師團隊經典的卡爾頓書櫃，以花式切割鑽石微型化，不著痕跡地成為一條充滿巧思的項鍊；Curved Artistry結合綠玉髓和品牌首度運用於高級珠寶中的隕石，以無限延伸的反轉和鏡像延伸，呈現出普普藝術的前衛風格。Venilia鉑金蛋白石鑽石套組運用扭轉的元素，以柔和有機的線條展現出水往下流動的視覺效果，一面鑲鑽、另一側鑲嵌蛋白石的手法，讓珠寶在陽光下展現出柔和又清澈透明的動人之美。

展現普普藝術的精神的Arty Pop，將充滿活力的綠色調寶石揉合在不尋常的幾何結構中，其中超薄陀飛輪自動上鍊腕表，具象的爆破意象，讓人想起安迪沃荷的名作「槍擊瑪麗蓮」，立體圖騰往外延伸的感覺來自巧妙的視覺錯視。現場另一款相當吸睛的腕表則是像絲綢般纖薄柔軟的寬版手鐲表Joyful Twirls，緊密鑲嵌的彩色寶石透過延續的不規則有機線條將表盤和表帶融為一體，以大面積呈現線條的流動。

Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石耳環。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石耳環。圖／PIAGET提供
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石戒指。圖／PIAGET提供
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石戒指。圖／PIAGET提供
Graphic Prism 18K白金祖母綠鑽石袖扣。圖／PIAGET提供
Graphic Prism 18K白金祖母綠鑽石袖扣。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金蛋白石鑽石戒指。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金蛋白石鑽石戒指。圖／PIAGET提供
Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Curved Artistry 18K玫瑰金黃色藍寶石隕石綠玉髓項鍊。圖／PIAGET提供
Curved Artistry 18K玫瑰金黃色藍寶石隕石綠玉髓項鍊。圖／PIAGET提供
Graphic Prism 18K白金祖母綠鑽石戒指。圖／PIAGET提供
Graphic Prism 18K白金祖母綠鑽石戒指。圖／PIAGET提供
Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲。圖／PIAGET提供
Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲。圖／PIAGET提供
PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶系列於香港舉辦亞洲首場珠寶巡展。記者孫曼／攝影
PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶系列於香港舉辦亞洲首場珠寶巡展。記者孫曼／攝影
Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Essence Of Extraleganza頂級珠寶系列18K白金海水藍寶石綠碧璽戒指。記者孫曼／攝影
Essence Of Extraleganza頂級珠寶系列18K白金海水藍寶石綠碧璽戒指。記者孫曼／攝影
PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶系列於香港舉辦亞洲首場珠寶巡展。記者孫曼／攝影
PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶系列於香港舉辦亞洲首場珠寶巡展。記者孫曼／攝影
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲製作工藝。圖／PIAGET提供
Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲製作工藝。圖／PIAGET提供
PIAGET品牌摯友林依晨穿戴Shapes of Extraleganza系列Flowing Curves作品出席香港發表會。圖／PIAGET提供
PIAGET品牌摯友林依晨穿戴Shapes of Extraleganza系列Flowing Curves作品出席香港發表會。圖／PIAGET提供
Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
Venilia鉑金蛋白石鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
Venilia鉑金蛋白石鑽石項鍊。圖／PIAGET提供
PIAGET品牌摯友林依晨穿戴Shapes of Extraleganza系列Flowing Curves作品出席香港發表會。圖／PIAGET提供
PIAGET品牌摯友林依晨穿戴Shapes of Extraleganza系列Flowing Curves作品出席香港發表會。圖／PIAGET提供
Joyful Twirls 18K白金藍寶石鑽石手鐲表。記者孫曼／攝影
Joyful Twirls 18K白金藍寶石鑽石手鐲表。記者孫曼／攝影
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪自動上鍊腕表。圖／PIAGET提供
Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪自動上鍊腕表。圖／PIAGET提供
Essence Of Extraleganza頂級珠寶系列 18K黃金與鉑金黃鑽耳環。記者孫曼／攝影
Essence Of Extraleganza頂級珠寶系列 18K黃金與鉑金黃鑽耳環。記者孫曼／攝影
Venilia鉑金蛋白石鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Venilia鉑金蛋白石鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石戒指。圖／PIAGET提供
Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石戒指。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石項鍊製作工藝。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石項鍊製作工藝。圖／PIAGET提供
Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Gleaming Shapes 18K白金祖母綠鑽石耳環。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石項鍊。圖／PIAGET提供
Flowing Curves 18K白金藍寶石蛋白石項鍊。圖／PIAGET提供
Curved Artistry 18K玫瑰金隕石綠玉髓耳環。圖／PIAGET提供
Curved Artistry 18K玫瑰金隕石綠玉髓耳環。圖／PIAGET提供
PIAGET品牌摯友林依晨穿戴Shapes of Extraleganza系列Flowing Curves作品出席香港發表會。圖／PIAGET提供
PIAGET品牌摯友林依晨穿戴Shapes of Extraleganza系列Flowing Curves作品出席香港發表會。圖／PIAGET提供
Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石羽飾戒指。圖／PIAGET提供
Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石羽飾戒指。圖／PIAGET提供

品牌 珠寶

延伸閱讀

FRED經典Chance Infinie無限8字幸運象徵 全新結合優雅緞帶好運又柔美

竹縣新埔豪宅遭竊 2男竊走市值89萬珠寶、茅台酒落網

《珠寶師遺落在時光裡的愛》西班牙男神跨越時空 愛情依舊鮮明如初

同珠寶店2年內被搶第2次！加州20多人強盜團洗劫3千萬元珠寶 已逮捕7嫌

相關新聞

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成114年第3季3車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛包含LEXUS RX、M...

Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

家電科技品牌Dyson 1日正式在台推出迄今最纖巧的無線吸塵器Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛...

體壇四天王、組合！HUBLOT最新品牌大使 美式足球超巨星到位了！

瑞士高級運動表品牌HUBLOT從表款、設計、整體風格總與精密、挑戰極限的運動精神息息相關，品牌近日宣布，已邀請美式足球P...

現代藝術的永恆魅力！PIAGET Shapes of Extraleganza頂級珠寶香港展

瑞士精品品牌伯爵（PIAGET），日前於香港舉Shapes of Extraleganza頂級珠寶系列亞太發表會，是該系...

雄獅ITF線上旅展開跑！會員升級領「雄獅幣」、萬元禮包＋天天抽大獎

雄獅旅遊將於10月7日至11月10日推出ITF線上旅展，自官網或APP加入會員立即領萬元大禮包、天天登入每天抽一大獎，最...

共享運具平台LINE GO不只可叫車了 即起還能美食外送

共享運具服務平台LINE GO服務內容再升級，不僅可叫計程車外，今年9月又推出「LINE GO 共享機車」，補足大眾運輸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。