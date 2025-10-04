中秋烤肉就要這一味！網推十大必烤食材 採買前快筆記



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「中秋烤肉食材」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的中秋烤肉食材有哪些。

說到中秋節，除了賞月與吃月餅，對台灣人而言，最令人期待的莫過於親友齊聚一堂的「烤肉時光」。烤盤上的食材滋滋作響，香味隨風飄散，讓人食指大動。今年烤肉要準備什麼食材呢？一起來看看網友熱議的必烤清單吧！

無肉不歡！「牛肉」怎麼烤都好吃 「五花、松阪豬」爽脆多汁受青睞

▲ 網友熱議TOP10中秋烤肉食材 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「中秋烤肉食材」的討論，可以發現「肉類」不出所望地成為熱議焦點，是烤肉時不可或缺的食材。

其中，「牛肉」的討論度最高，包含牛五花、牛小排都受到許多饕客喜愛，其油花分布均勻，在高溫燒烤下能逼出油脂香氣，讓人邊烤邊流口水。不少網友直呼「中秋節就是要大口吃肉，一定要吃到大塊的牛排」、「無肉不歡，牛肉隨便烤都好吃」，足見牛肉的人氣之高。

至於豬肉，則以豬五花、松阪豬最受網友青睞，五花肉油脂豐富，烤至焦香後入口軟嫩多汁；松阪豬則有獨特的彈牙口感，網友直呼「煎完後嫩中帶脆、越嚼越香」，還有人推薦「配生菜或烤蔬菜一口咬下」，幸福滿分。

另外，雞肉也是中秋烤肉架上的常客，烤雞翅、棒棒腿等都各有擁護者，烤至金黃帶汁、鹹香入味，成為大小朋友的最愛；還有網友分享自己的私房烤肉秘訣，如「雞翅一定要邊烤邊刷醬，吃起來才夠入味」、「也可以考慮買個美生菜和韓式泡菜作為配菜，配肉很好吃」，引起熱烈討論。

此外，「香腸」同樣有相當高的人氣，有網友笑稱自己「可以一次嗑掉一包六條」，也有人表示「一定要夾吐司才對味」，不同的吃法與搭配成為話題之一。

「海鮮」也是不少人心中的必備食材，不少網友分享「超愛干貝！」、「巨大白蝦新鮮又大隻，中秋烤不完，囤起來平常料理也超方便」、「今年秋刀魚特別肥，必烤！」；還有網友直言，中秋烤肉就是要喝啤酒，而「烤魷魚是最適合的下酒菜」，各式海鮮讓烤肉桌上的風味更豐富多元。

中秋烤肉早已成為台灣獨有的節慶風景，不只是飽餐一頓，更是一種透過美食分享歡樂、凝聚感情的方式。月圓人團圓，不妨參考網友推薦的烤肉食材，在這個中秋揪上三五好友，一邊賞月、一邊大快朵頤，享受專屬於台灣的美味儀式感吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室,如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中秋烤肉食材」相關討論則數。

觀測期間：2025/06/21~2025/09/21，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

