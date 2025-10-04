快訊

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
演唱會辦在哪最嗨？網友熱議全台Top8演唱會場地排名 圖片來源/Unsplash
演唱會辦在哪最嗨？網友熱議全台Top8演唱會場地排名 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「演唱會場地」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的演唱會場地排名有哪些。

對許多粉絲而言，能親臨演唱會現場無疑已是一大享受。然而，「演唱會場地」的每個細節都會影響粉絲的滿意度。本次整理出網友熱議的全台八大演唱會場地，一起來看看哪裡最適合一睹偶像的風采！

北部「雙巨蛋」霸榜 「高雄世運」綠建築場地大

▲ 網友熱議TOP8演唱會場地 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8演唱會場地 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「演唱會場地」的討論，可以發現位於台北市松山區的「台北小巨蛋」因交通便利、硬體設施佳，成為北部民眾看演唱會的熱門選擇。

近期更有多組超人氣當紅韓國團體在此輪番開唱，吸引大批粉絲搶票，也讓小巨蛋的討論度進一步攀升。也有網友分享親身感受，說道「小巨蛋的空調很不錯，看演唱會不會悶熱很重要」，引起共鳴，顯示場館溫度與舒適度同樣是粉絲關注的重點。

同樣在北部的「台北大巨蛋」，作為全新場館，以寬敞空間與先進設備成為話題焦點。除了棒球賽事，也陸續舉辦各類大型演唱會，被看好成為未來更多巨星開唱的地點。

不過，也有觀眾反映場館在大雨時曾發生「室內漏水」的情況，甚至有人無奈笑稱「我以為大巨蛋是室內，直到我被雨淋到，才發現蛋破了」，引發不少爭議，有民眾便指出，對於滿心期待演唱會現場氛圍的歌迷而言，若進場後還需擔心氣候，難免會影響觀賞心情，無法全身心投入。

此外，「高雄世運主場館」以台灣最大規模的戶外演唱會場地聞名，不僅容納人數驚人，更因「場租免費、門票不抽成」成為國內外歌手偏愛的舞台。

部分網友直言「偶像會來高雄，就是因為地方大」，但也有人提出不同觀點，指出世運主場館屋頂鋪設上萬片太陽能板，是知名的綠建築體育館，「許多唱片公司簽署了《音樂產業氣候公約》，因此選擇在這種環保場館開唱」，點出高雄世運不僅是「場地大」，更具永續意義。

無論是萬人齊聚、氣勢磅礡的巨蛋場館，還是互動感十足的小型舞台，都各有魅力，能夠帶給觀眾不同的體驗。對粉絲而言，場地固然重要，但最珍貴的仍是能與偶像在同一空間裡歌唱、感受當下的喜悅！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「演唱會場地」相關討論則數。

觀測期間：2025/06/04~2025/09/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

演唱會

Social Lab社群實驗室

追蹤

