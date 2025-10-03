雄獅ITF線上旅展開跑！會員升級領「雄獅幣」、萬元禮包＋天天抽大獎

雄獅旅遊將於10月7日至11月10日推出ITF線上旅展，自官網或APP加入會員立即領萬元大禮包、天天登入每天抽一大獎，最大獎項包含「大阪自由行」、「泰國6日遊」等，下單再抽1萬點。還有眾多超值優惠行程，及「周周搶千元折扣碼」、「每周二、四快閃搶購」等官網活動，國外行程最低萬元有找、國內行程買一送一、訂房全館消費滿6,600元再折511元、買機票還有機會抽iPhone等。

雄獅旅遊表示，受惠於今年國定假日增加，Q4短線產品銷售暢旺，其中韓國半自助行程夯，業績較去年同期增加4成以上；東南亞的馬新、清邁、峴港等地區，連假行程賣況已逾8成。此外，2026年的春節假期長達9天，可望帶動春節旅遊產品買氣，目前長線行程表現佳，以德瑞、荷比法最受歡迎，瑞士鐵道也是熱銷產品。整體而言，雄獅看好今年線上旅展表現，預期業績較去年呈雙位數成長。

為提升會員權益，雄獅會員制度即日起全面升級，百萬會員換新戶，並推出全新點數回饋「雄獅幣」，每趟旅程都有回饋、一點抵一元。更升級新的「L.I.O.N」，共四級的會員制度，等級越高禮遇越高，不只有最高2倍雄獅幣回饋、免費機場貴賓室、生日禮3,600元折扣碼等超多會員專屬禮遇。今年線上旅展期間更推出超多會員活動，自官網或APP加入會員立即領萬元大禮包，會員登入天天都能抽大獎，保證人人有獎。

線上旅展優惠，團體促銷商品包括冬遊韓國「首爾滑雪4日」，每人9,499元起；日本關西蒐集宇治、奈良、京都世界遺產小旅行，5日遊每人19,888元起；秋天賞楓首選「楓紅濟州5日」，每人17,888元起；雄獅首賣「芭達雅煙火節6日」，每人18,999元起。長線部分，澳洲黃金海岸遨遊6日免4萬；雪梨跨年搭乘全景玻璃船、或輕鬆入座港灣餐廳賞煙火最高省4千；土耳其杜拜12日遊每人69,900元起，再送100美元購物金；「蒙古貝加爾湖10日」，早鳥優惠兩人同行最高省1.5萬元。

雄獅旗下高端旅遊品牌「璽品」好評續推「夢幻白川鄉點燈5日」，每人99,000元起；璽品熱銷「北歐極光10日」，線上旅展優惠折6千。

此外，針對9天春節假期，「首爾5日」春節期間最低每人29,888元起，早鳥預購再折3千；春節華航直飛「石垣5日」入住ClubMed完美度假，每人48,800元起，旅展下單折1千，再送盥洗包；「馬來西亞5日」市場唯一入住海上泳池別墅花蕊房，每人69,800元起，早鳥預定再折3千元。想搭郵輪還有「公主美墨賀歲11日」，過年優惠5千元；另外10/31前，下訂春節國旅行程，早鳥價最高折3千，再享整單免小費。

寒假出國有「沖繩4日」每人30,800元起，兒童最高折萬元；「新馬5日」每人29,900元起，小孩不佔床再折6千。

此外，10/7、10/14搶購「富士山一日遊」、「京都一日遊」票券一折，最低只要310元起；訂房全館消費滿6,600元再折511元；機票、自由行每周三刷中信卡輸碼單筆滿1.5萬折1千。

相關資訊可查雄獅旅遊線上旅展網頁：

https://event.liontravel.com/zh-tw/travelfair/itf/index

雄獅旅遊會員新制網頁：