共享運具平台LINE GO不只可叫車了 即起還能美食外送

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
foodpanda攜手LINE GO首推跨界「吃 × 行」雙重優惠，超級會員週美食乘車一起省。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手LINE GO首推跨界「吃 × 行」雙重優惠，超級會員週美食乘車一起省。圖／foodpanda提供

共享運具服務平台LINE GO服務內容再升級，不僅可叫計程車外，今年9月又推出「LINE GO 共享機車」，補足大眾運輸無法抵達的最後一哩路，讓用戶從出門至抵達目的地都有全方位交通解方；近日更宣布與foodpanda跨界結盟，結合城市移動與美食外送兩大高頻需求，為用戶帶來更便利、多元的智慧生活體驗。

LINE GO品牌升級兩周年，用戶數470萬，LINE GO TAXI去年累積的叫車里程可繞行地球1367圈，近期推動「Social MaaS 數位生活圈」，將移動服務延伸至消費者日常。

今年推出「LINE GO 共享機車」，LINE GO與WeMo跨平台合作，推出「LINE GO 共享機車」服務，升為整合「四輪＋二輪」的一站式智慧交通平台。服務初期涵蓋台北、新北、台中、台南、高雄等主要城市，支援隨租隨還方案。

此外，LINE GO宣布與foodpanda跨界合作，攜手打造「食＋行」的會員專屬生活場景，為用戶帶來更多元的數位生活體驗。

為慶祝合作上線，即日起至10月10日止，LINE GO前1萬名用戶可獨家享有pandapro 半年制免費訂閱方案 ; pandapro會員也同步享有LINE GO等值1000元交通金，上述方案需於活動期間內完成訂閱，名額有限，用完為止。

此外，本月11日至2026年3月31日期間，雙方會員可互相享有pandapro新戶2個月免會費及LINE GO等值650元交通金。

