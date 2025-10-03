鬼滅迷預備備！日出茶太Ｘ鬼滅之刃 4款限量周邊49元起

「鬼滅之刃」粉絲準備尖叫！人氣手搖品牌Chatime日出茶太今起（10月3日）至11月16日推出「鬼滅之刃」限時聯名活動。人氣角色竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸與嘴平伊之助將登上飲品杯款，同步推出4款限量周邊「盲卡包」、「感溫變色杯」、「鑰匙圈」與「聯名貼紙」，凡單筆消費滿89元即可加購，數量有限、售完為止。

劇場版「鬼滅之刃 無限城篇」上映近兩個月，熱度依舊不減，不少粉絲發現人氣手搖品牌日出茶太陸續於澳洲、柬埔寨、印尼、菲律賓等國推出鬼滅之刃聯名周邊，在社群掀起熱烈討論，紛紛詢問「台灣也有嗎？」，更號召好友一起蒐集，看誰能率先集滿全套。

日出茶太為此聯名活動，同步推出兩大主題限定門市，「台北天成」與「信義威秀」店將換上鬼滅之刃專屬設計，粉絲不僅能購買聯名飲品，還能與竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸與嘴平伊之助四大主角角色合影打卡，重現鬼滅之刃無限城的沉浸式氛圍。

其中，49元加價購包含「鬼滅之刃盲包角色收藏卡隨機一張＋鬼滅之刃貼紙一張」，鬼滅之刃盲包角色收藏卡共12款，收錄多款經典角色，宛如召集鬼殺隊成員的入隊名冊。除4大主角外，更囊括實力強大的「九柱」，包含近期討論聲量最高，以炎之呼吸聞名、性格熱血的炎柱煉獄杏壽郎、沉默寡言卻實力深不可測的水柱富岡義勇、體態嬌小卻精通藥學的蟲柱蝴蝶忍，以及一生都在為愛奔波的戀柱甘露寺蜜璃等，同時還有鬼王鬼舞辻無慘、令人聞風喪膽的上弦之鬼，正反派實力派角色齊聚一堂。

99元加價購包含「鬼滅之刃鑰匙圈一個＋鬼滅之刃貼紙一張」，精工立體設計，從炭治郎的日輪刀、禰豆子的竹筒花紋，到善逸的黃橙羽織與伊之助的野豬頭細節，都展現出角色鮮明特色。鑰匙圈適合掛於背包、鑰匙或飲料提袋，實用耐用，粉絲也能感受滿滿的陪伴與守護力量。

199元加價購則可獲得「鬼滅之刃感溫變色杯710ml一個＋鬼滅之刃貼紙一張」，杯身在倒入冰飲瞬間，角色周圍的球體圖案會隨之幻化成多彩色澤，宛如斑紋覺醒，隨杯還另外附贈專屬環保吸管，兼具環保與趣味性。