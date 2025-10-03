快訊

風靡代官山貴婦圈 東京最夯甜點DOLCE TACUBO快閃台北晶華

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
DOLCE TACUBO主廚田窪大祐。圖/晶華酒店提供
DOLCE TACUBO主廚田窪大祐。圖/晶華酒店提供

台北晶華酒店10月16日至11月19日邀請東京代官山排隊甜點名店—DOLCE TACUBO來台客座，將現烤費南雪、法式可麗露、焦糖布丁、卡士達泡芙，以及花漾霜淇淋等5款紅遍東京貴婦圈的甜品原味呈現，即日起於晶華酒店一樓 Regent Gift Shop和「晶華美食到你家」開放預購，共計有3款880元起的禮盒組及每隻280元的花漾霜淇淋可供外帶。2樓的上庭酒廊同步推出980元的DOLCE TACUBO午茶組。

來自東京代官山的DOLCE TACUBO以「星級甜點」聞名，店名取自義大利文 dolce（甜點），以及曾經榮獲東京米其林一星的義大利餐廳—Tacubo，店內銷售的甜品都出自Tacubo餐廳主廚田窪大祐之手，他認為，餐廳甜點的魅力在於掌握「最佳賞味時刻」，於是選擇專攻幾項時間變因較少、但同樣受到喜愛的品項，其中包括在東京貴婦圈廣受歡迎的「現烤費南雪」與「法式可麗露」，還有經過冷藏後會讓風味更加乘的「焦糖布丁」與擠滿綿密滑順內餡的「卡士達泡芙」。

DOLCE TACUBO另一項人氣招牌「花漾霜淇淋」，同時擁有「東京第一霜淇淋」的美譽，也是網紅打卡名品。主廚特別研發的「鹽之花焦糖」口味、如繡球花般綻放的夢幻造型、以及自義大利進口的脆餅甜筒，是讓它在百家爭鳴的日本霜淇淋市場上獨領風騷的三大原因。

DOLCE TACUBO客座晶華的銷售品項包括：Dolce Gourmand Box極致品味四重奏每組1,680元，內含現烤費南雪、法式可麗露各4入，焦糖布丁、卡士達泡芙各2入。Petit Dolce Box 法式經典組合每組880元，內含現烤費南雪、法式可麗露各4入。Sweet Box甜蜜雙饗組合每組880元，內含布丁、卡士達泡芙各2入。每只280元的花漾霜淇淋則有鹽之花焦糖、濃郁鮮奶以及雙饗口味。2樓上庭酒廊的Dolce Tacubo午茶每組980元，包含現烤費南雪、法式可麗露、焦糖布丁、卡士達泡芙各一份以及附咖啡或茶。

詳情或預訂可洽：02-2523-8000轉Regent Gift Shop外帶櫃、上庭酒廊。「晶華美食到你家」：https://shop.silkshotelgroup.com/RT。

DOLCE TACUBO招牌甜點「焦糖布丁」。圖/晶華酒店提供
DOLCE TACUBO招牌甜點「焦糖布丁」。圖/晶華酒店提供
東京代官山甜點名店DOLCE TACUBO快閃台北晶華。圖/晶華酒店提供
東京代官山甜點名店DOLCE TACUBO快閃台北晶華。圖/晶華酒店提供
DOLCE TACUBO現烤費南雪的製造過程。圖/晶華酒店提供
DOLCE TACUBO現烤費南雪的製造過程。圖/晶華酒店提供
DOLCE TACUBO招牌甜點「卡士達泡芙」。圖/晶華酒店提供
DOLCE TACUBO招牌甜點「卡士達泡芙」。圖/晶華酒店提供
DOLCE TACUBO花漾霜淇淋。圖/晶華酒店提供
DOLCE TACUBO花漾霜淇淋。圖/晶華酒店提供

